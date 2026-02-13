Τρίκαλα: Προσαγωγή γιαγιάς που επιτέθηκε σε διευθυντή Γυμνασίου – Δεν της άρεσαν οι βαθμοί του εγγονού της

Αναστάτωση σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε περιφερειακό Γυμνάσιο στα Τρίκαλα, όταν συνάντηση για την ενημέρωση σχετικά με τη βαθμολογία μαθητή κατέληξε σε σοβαρή λεκτική αντιπαράθεση και τελικά στην προσαγωγή της γιαγιάς του.

Σύμφωνα με το trikalaopinion.gr, η ηλικιωμένη μετέβη στη σχολική μονάδα προκειμένου να ενημερωθεί για την επίδοση του εγγονού της στο τετράμηνο. Ωστόσο, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως, η συζήτηση με τη διεύθυνση του σχολείου εκτραχύνθηκε.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να απηύθυνε έντονες φραστικές επιθέσεις προς τη διοίκηση του σχολείου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κλίμα έντασης στον χώρο.

Η κατάσταση κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή και ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στην προσαγωγή της γυναίκας και τη μετέφεραν στο Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων για τα περαιτέρω.

Στο Τμήμα μετέβησαν στη συνέχεια και οι γονείς του μαθητή, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό εάν προέκυψαν περαιτέρω νομικές ενέργειες.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στη σχολική κοινότητα, με τις Αρχές να εξετάζουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



