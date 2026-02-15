Τρίκαλα: Την Τρίτη η απολογία του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» – Νέα στοιχεία και κατηγορία για κακούργημα με ενδεχόμενο δόλο

Νέα στοιχεία για διαρροή προπανίου, παραλείψεις ασφαλείας και παραποιημένες μελέτες

15 Φεβ. 2026 10:46
Pelop News

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που κόστισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον του ανακριτή, μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας από πλημμέλημα εξ αμελείας σε κακούργημα με ενδεχόμενο δόλο.

Η απόφαση της Εισαγγελίας Τρικάλων ελήφθη έπειτα από νέα στοιχεία που προέκυψαν από τη συμπληρωματική δικογραφία και τις καταθέσεις εμπειρογνωμόνων και εργαζομένων. Με την έκδοση εντάλματος σύλληψης, ο επιχειρηματίας συνελήφθη και κρατείται μέχρι την απολογία του.

Από αμέλεια σε ενδεχόμενο δόλο

Στην αρχική φάση της έρευνας, η υπόθεση αντιμετωπιζόταν ως αδίκημα από αμέλεια. Ωστόσο, τα νέα δεδομένα οδήγησαν στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, καθώς, σύμφωνα με τις αρχές, προκύπτουν ενδείξεις ότι το σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας ήταν γνωστό, χωρίς να αντιμετωπιστεί εγκαίρως.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι αποκαλύψεις για διαρροή προπανίου που φέρεται να είχε εντοπιστεί ήδη από τον Ιούνιο, χωρίς να υπάρξει οριστική αποκατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, εργαζόμενοι είχαν επισημάνει έντονη οσμή προπανίου μήνες πριν από την τραγωδία.

ΔΑΕΕ: Προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) κατέθεσε συμπληρωματική δικογραφία, στην οποία περιλαμβάνονται καταθέσεις που περιγράφουν την ύπαρξη διαρροής και απόπειρες επισκευής που δεν ολοκληρώθηκαν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ιδιώτης τεχνικός είχε επισκεφθεί το εργοστάσιο, ωστόσο οι εργασίες δεν προχώρησαν, φερόμενα λόγω οικονομικών διαφορών. Η μη αντιμετώπιση ενός τόσο σοβαρού κινδύνου αποτελεί κεντρικό στοιχείο της έρευνας.

Έκρηξη ισχύος 185 κιλών TNT

Οι εμπειρογνώμονες διαπίστωσαν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή προπανίου σε διαβρωμένο σωλήνα, τοποθετημένο κατά παράβαση της νομοθεσίας στο υπόγειο του εργοστασίου. Ο σωλήνας είχε τοποθετηθεί απευθείας στο έδαφος, χωρίς την απαιτούμενη υποδομή προστασίας, με αποτέλεσμα να υποστεί φθορές.

Η συγκέντρωση προπανίου στο υπόγειο δημιούργησε συνθήκες «ωρολογιακής βόμβας». Η ανάφλεξη αποδίδεται σε σπινθήρα από αντλία νερού, ενώ η ισχύς της έκρηξης υπολογίστηκε σε 185 κιλά ζελατινοδυναμίτη (TNT), προκαλώντας ακαριαίο διαμελισμό των θυμάτων και εκτεταμένες καταστροφές.

Παραποιημένα σχέδια και εικονικά συστήματα ασφαλείας

Ιδιαίτερα επιβαρυντικά είναι τα ευρήματα για τις μελέτες και τα συστήματα ασφαλείας. Σύμφωνα με τη δικογραφία, στα τοπογραφικά διαγράμματα δεν αποτυπώνονταν δύο υπέργειες δεξαμενές, οι οποίες είχαν τοποθετηθεί σε απόσταση μικρότερη των 7,5 μέτρων από τα όρια της εγκατάστασης, κατά παράβαση των κανονισμών.

Παράλληλα, φωτογραφικό υλικό φέρεται να αποκαλύπτει ότι ανιχνευτές αερίων που εμφανίζονταν ως λειτουργικοί δεν ήταν συνδεδεμένοι με το ηλεκτρικό δίκτυο, ενώ καλώδια είχαν βαφτεί ώστε να δημιουργείται η εντύπωση ενεργού συστήματος. Επιπλέον, σωληνώσεις φέρονται να ήταν συνδεδεμένες με απλά ρακόρ και όχι με εγκεκριμένες διατάξεις.

Κρίσιμη η απολογία

Η απολογία του ιδιοκτήτη την Τρίτη θεωρείται καθοριστική για την πορεία της υπόθεσης. Η αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα με ενδεχόμενο δόλο αυξάνει σημαντικά τις ποινικές συνέπειες, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τυχόν ευθύνες και άλλων εμπλεκομένων.

Η τραγωδία στα Τρίκαλα έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για τα επίπεδα ελέγχου και την τήρηση των κανόνων ασφάλειας στη βιομηχανία, με την υπόθεση να εξελίσσεται σε μία από τις σοβαρότερες των τελευταίων ετών.

