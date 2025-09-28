Τρίκαλα: Βραδινές περιπλανήσεις για νεαρή αρκούδα μέσα στην πόλη ΦΩΤΟ

Η αρκούδα, περίπου δύο ετών, χάθηκε από το φυσικό της περιβάλλον και εντοπίστηκε σε διάφορα σημεία του κέντρου της πόλης, χωρίς να δείχνει επιθετικότητα.

Τρίκαλα: Βραδινές περιπλανήσεις για νεαρή αρκούδα μέσα στην πόλη ΦΩΤΟ
28 Σεπ. 2025 21:07
Pelop News

Μια νεαρή αρκούδα, ηλικίας περίπου δύο ετών, βγήκε από το φυσικό της περιβάλλον και περιπλανήθηκε στους δρόμους του κέντρου των Τρικάλων το βράδυ του Σαββάτου, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Η πρώτη εμφάνιση του θηλαστικού καταγράφηκε στην οδό Μαβίλη τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ λίγο αργότερα εντοπίστηκε στην οδό Αρειανού, κοντά στο νοσοκομείο της πόλης. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η αρκούδα έδειχνε ήρεμη, αλλά εμφανώς αποπροσανατολισμένη, πιθανόν σε αναζήτηση τροφής ή λόγω περιέργειας, χαρακτηριστικό των νεαρών ζώων.

Τρίκαλα: Βραδινές περιπλανήσεις για νεαρή αρκούδα μέσα στην πόλη ΦΩΤΟ

Τρίκαλα: Βραδινές περιπλανήσεις για νεαρή αρκούδα μέσα στην πόλη ΦΩΤΟ

Ειδικοί σημειώνουν ότι οι αρκούδες γενικά δεν είναι επιθετικές εκτός αν αιφνιδιαστούν ή προκληθούν. Συμβουλεύουν τους πολίτες να παραμείνουν ήρεμοι, να μην πλησιάσουν το ζώο και να ενημερώσουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση νέας εμφάνισής του.

 

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:45 Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο στο Μεγάλο Φαράγγι Huajiang
22:29 Επιστροφή στη χειμερινή ώρα: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω
22:14 Προϋπολογισμός 2026: Στόχος ανάπτυξη πάνω από 2% και πρωτογενές πλεόνασμα 2,4%
21:57 Η Ουάσινγκτον «ζυγίζει» το αίτημα για Tomahawk στην Ουκρανία
21:46 Ρόδος: Εντυπωσιακό drone show για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού
21:37 Πολικές αρκούδες σε εγκαταλελειμμένο σοβιετικό σταθμό στην Αρκτική ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
21:29 Ζάκυνθος: Ακυρώσεις πτήσεων λόγω πυκνής ομίχλης
21:20 Καρυστιανού: «Η διεκδίκηση δικαιοσύνης συνεχίζεται, ο αγώνας μας δεν σταματά»
21:07 Τρίκαλα: Βραδινές περιπλανήσεις για νεαρή αρκούδα μέσα στην πόλη ΦΩΤΟ
21:07 Συνελήφθη ο Βασίλης Μπισμπίκης: Προκάλεσε φθορές σε αυτοκίνητα και εγκατέλειψε το σημείο ΦΩΤΟ
20:55 Τρόμος στη Βόρεια Καρολίνα: Ένοπλος πυροβόλησε από βάρκα σε παραθαλάσσιο μπαρ ΒΙΝΤΕΟ
20:46 Απεργία πείνας στις φυλακές Χανίων από νεαρούς κρατούμενους
20:40 Πάτρα: Με λαμπρότητα οι θρησκευτικές εκδηλώσεις για την Επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αποστόλου Ανδρέα ΦΩΤΟ
20:32 Τσίπρας: Ομιλία στη Σορβόννη για το μέλλον της Ευρώπης
20:23 Ο Νετανιάχου θέτει όρους στη Χαμάς για ασφαλή αποχώρηση από τη Γάζα
20:14 Μπισμπίκης: Γιατί βρέθηκε στο Τμήμα ο γνωστός ηθοποιός
20:11 Σημαντικά συμπεράσματα και 6η θέση για τον ΝΟΠ στο τουρνουά του ΣΕΔΥ
20:07 Κρήτη: Πατέρας και γιος παραδόθηκαν για την αιματηρή συμπλοκή στη Μεσαρά
19:58 Στήριξη στον Πάνο Ρούτσι: Συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τον απεργό πείνας ΦΩΤΟ
19:51 Σοκ στο Μίσιγκαν: Πυροβολισμοί και φωτιά σε εκκλησία, τουλάχιστον 6 νεκροί, νεκρός ο δράστης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ