Τρίκαλα: Βραδινές περιπλανήσεις για νεαρή αρκούδα μέσα στην πόλη ΦΩΤΟ

Μια νεαρή αρκούδα, ηλικίας περίπου δύο ετών, βγήκε από το φυσικό της περιβάλλον και περιπλανήθηκε στους δρόμους του κέντρου των Τρικάλων το βράδυ του Σαββάτου, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Η πρώτη εμφάνιση του θηλαστικού καταγράφηκε στην οδό Μαβίλη τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ λίγο αργότερα εντοπίστηκε στην οδό Αρειανού, κοντά στο νοσοκομείο της πόλης. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η αρκούδα έδειχνε ήρεμη, αλλά εμφανώς αποπροσανατολισμένη, πιθανόν σε αναζήτηση τροφής ή λόγω περιέργειας, χαρακτηριστικό των νεαρών ζώων.

Ειδικοί σημειώνουν ότι οι αρκούδες γενικά δεν είναι επιθετικές εκτός αν αιφνιδιαστούν ή προκληθούν. Συμβουλεύουν τους πολίτες να παραμείνουν ήρεμοι, να μην πλησιάσουν το ζώο και να ενημερώσουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση νέας εμφάνισής του.

