Τρίκορφο Φωκίδας: Στα 400 σήμαντρα, τι να δείτε

Ο σημερινός προορισμός έχει θρησκευτικό και προσκυνηματικό χαρακτήρα. Ο λόγος για την ιερά μονή Αγίων Αυγουστίνου Ιππώνος και Σεραφείμ του Σαρώφ, η οποία είναι ανδρώα Kοινοβιακή Mονή (Ησυχαστήριο) και ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Φωκίδος. Ιδρυτής και κτήτωρ είναι ο Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Μουλατσιώτης, ο οποίος παραμένει μέχρι και σήμερα Ηγούμενος της Μονής. Βρίσκεται 13,5 χλμ. Β.Α. της Ναυπάκτου, κοντά στο χωριό Τρίκορφο του Nομού Φωκίδος, και είναι κτισμένη σε υψόμετρο 600μ.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Η λειτουργία του μοναστηριού ξεκίνησε το 1984 αρχιερατεύοντος του Μητροπολίτη Φωκίδος κυρού Χρυσοστόμου Α΄ (Βενετόπουλου) και επανδρώθηκε με μοναχούς επισήμως το 1991. Στις 15 Αυγούστου του 1993, αρχιερατεύοντος του αείμνηστου Μητροπολίτη Φωκίδας Αθηναγόρα (Ζακόπουλου), θεμελιώθηκε το Καθολικό της Μονής και το μεγαλόπρεπο καμπαναριό με τα 400 σήμαντρα και τις 62 καμπάνες – ως μνεία και αναβίωση του θρυλικού καμπαναριού της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Στις 15 Ιουνίου 1994 τελέστηκε στον ανεγειρόμενο Ναό η πρώτη Θεία Λειτουργία την ημέρα εορτής του Αγίου Αυγουστίνου και της μητρός του Αγίας Μόνικας. Στις 19 Ιουλίου του ίδιου έτους, στην εορτή του Αγίου Σεραφείμ του Σαρώφ, έγιναν τα εγκαίνια του Καμπαναριού. Στις 15 Απριλίου 2015 αρχιερατεύοντος του Μητροπολίτη Φωκίδος Θεοκτίστου (Κλουκίνα) εγκαινιάσθηκε το Καθολικό της Ιεράς Μονής και στις 19 Ιουλίου του ίδιου έτους ενθρονίστηκε επισήμως ως ισόβιος Ηγούμενος, ο ιδρυτής και κτήτωρ Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Μουλατσιώτης, τον οποίο διόρισε και ως πρώτο Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδας.

Η ΜΟΝΗ ΣΗΜΕΡΑ

Στο Μοναστήρι εγκαταβιούν κοινοβιακά 40 μοναχοί που ασχολούνται με την αγιογραφία, τη συγγραφή πνευματικών βιβλίων, την κτηνοτροφία, τη γεωργία, τη μελισσοκομία, την παρασκευή ζυμαρικών, καλλυντικών και θεραπευτικών προϊόντων. Επίσης οι μοναχοί παράγουν μοναστηριακό νάμα Θείας Ευχαριστίας και μπίρα υψίστης ποιότητος. Επιπλέον, με την άδεια και την ευλογία του Μητροπολίτη Φωκίδας οι ιερομόναχοι διακονούν το λειτουργικό, κηρυκτικό και κατηχητικό έργο της νεότητος (κατασκηνώσεις Ιεράς Μητροπόλεως και κατηχητικά).

ΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ

Ο ρυθμός του Καθολικού είναι σταυροειδής μετά τρούλου. Το χειροποίητο ξυλόγλυπτο τέμπλο έχει φιλοτεχνηθεί στην Αγιάσο της Λέσβου. Εχει παραστάσεις από τους βίους των Αγίων που εικονίζονται και παραστάσεις από την Παλαιά Διαθήκη. Στο ιερό βήμα, σύμφωνα με την μοναστηριακή παράδοση, η Αγία Τράπεζα σκεπάζεται από ξυλόγλυπτο κιβώριο που το κουβούκλιό του στηρίζουν τέσσερις άγγελοι σε στάση δέησης. Στο ιερό βήμα υπάρχουν τρεις Αγίες Τράπεζες, η κεντρική είναι αφιερωμένη στους Αγίους Αυγουστίνο Ιππώνος και Σεραφείμ του Σάρωφ και οι άλλες δύο στον Αγιο Νικόλαο και στην Αγία του Θεού Σοφία.

