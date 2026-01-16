Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πατρών: Ένοχοι αναισθησιολόγος και νοσηλευτής για τον θάνατο 27χρονης λεχώνας από το Βαρθολομιό

Ολοκληρώθηκε σήμερα η δίκη για τον θάνατο της 27χρονης Δώρας από το Βαρθολομιό Ηλείας, η οποία έχασε τη ζωή της τον Ιούνιο του 2020, λίγες ώρες μετά τη γέννηση του παιδιού της.

Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πατρών: Ένοχοι αναισθησιολόγος και νοσηλευτής για τον θάνατο 27χρονης λεχώνας από το Βαρθολομιό
16 Ιαν. 2026 17:24
Pelop News

Ενόχους έκρινε ομόφωνα το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πατρών την αναισθησιολόγο και τον νοσηλευτή που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία με συγκλίνουσα αμέλεια που οδήγησε στον θάνατο την 27χρονη Δώρα από το Βαρθολομιό Ηλείας.

Διαβάστε επίσης: Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας στην Πάτρα: Οι Αρχές εξετάζουν πιθανή διαφυγή στη Γερμανία

 Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, στην αναισθησιολόγο, η οποία είχε την ευθύνη της αναισθησιολογικής κάλυψης κατά την καισαρική τομή, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών, ενώ στον νοσηλευτή, που ήταν αρμόδιος για την παρακολούθηση της λεχώνας, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους.

Κατά τις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις ευθύνες που τους αποδόθηκαν, υποστηρίζοντας ότι ενήργησαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και ότι δεν υπήρξε παράλειψη από την πλευρά τους.

Ωστόσο, η εισαγγελέας της έδρας, στην αγόρευσή της, αναφέρθηκε σε σοβαρές αμέλειες και παραλείψεις, οι οποίες, όπως τόνισε, συνδέονται αιτιωδώς με τον θάνατο της 27χρονης λεχώνας, οδηγώντας το δικαστήριο στην καταδικαστική του κρίση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:31 Έρευνα για παράνομο στοιχηματισμό στην εθνική Μάλτας στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα
21:21 Ρομά έκλεψε οστά και ζητά λύτρα από άλλον Ρομά για να τα επιστρέψει!
21:11 Φάμελλος: Καρατόμησε τη Νίνα Κασιμάτη από το Συμβούλιο της Ευρώπης μετά την υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων»
21:00 Η Υγεία στην Ελλάδα και αλλού…
20:51 Αυτοί είναι οι 31 εκπρόσωποι των αγροτικών μπλόκων που θα συναντήσουν τον Μητσοτάκη
20:41 Προφυλακίστηκε στον Πύργο 48χρονος που αποπειράθηκε να σκοτώσει τη σύζυγό του
20:31 Κύπρος: Μετά το διαζύγιο πήγαν στο δικαστήριο να τους μοιράσει το… μαύρο χρήμα, αλλά κινδυνεύουν με φυλάκιση
20:21 Ολλανδία: Υποχρέωσαν φοιτητές να ζήσουν με πρόσφυγες και αυτοί τους βίαζαν και τους κακοποιούσαν επί χρόνια
20:11 Ράμα: Μετά το παραλήρημα αμφισβητεί τη σχέση όσων μιλούν ελληνικά με Πλάτωνα και Αριστοτέλη
20:00 Κλειδί στη νέα δομή της ΑΑΔΕ: Κομβικός ο ρόλος της Πάτρας στο νέο μοντέλο ελέγχων
19:51 Πρώην σύζυγος Πελικό: Ερευνάται ως ύποπτος για δύο ανεξιχνίαστες υποθέσεις βιασμού και φόνου
19:41 «Όλα έγιναν πάνω σε καβγά», ισόβια στην 34χρονη που σκότωσε κι έθαψε στην αυλή του σπιτιού της τον 58χρονο σύντροφό της
19:31 Ασία: Πανηγύρισε το πέναλτι που απέκρουσε, αλλά η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα και έγινε viral η«γκάφα» του, ΒΙΝΤΕΟ
19:21 Ο Ανεστίδης «κόπηκε» από τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη και από τα μπλόκα
19:09 Γροιλανδία: Έβαλε τα κλάματα σε ζωντανή σύνδεση η υπουργός Εξωτερικών μετά τη συνάντηση της με τον Τραμπ
19:00 Αστυνομία για τα δένδρα: Νέες αντιδράσεις για εκριζώσεις
18:57 Νέο μέλος στην ομάδα του «Πρωινού» από τη Δευτέρα
18:50 «Θα κάνω ό,τι μου ζητήσεις, σε φοβάμαι» νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις για το φονικό στη Φοινικούντα
18:44 Πάτρα – Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Νέες μαρτυρίες για πιέσεις και δυσκολίες στην οικογένεια πριν χαθεί
18:38 Ουκρανία: Σε έκτακτη κατάσταση ανάγκης το Κίεβο, χωρίς θέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια το μεγαλύτερο μέρος του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ