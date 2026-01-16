Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πατρών: Ένοχοι αναισθησιολόγος και νοσηλευτής για τον θάνατο 27χρονης λεχώνας από το Βαρθολομιό

Ενόχους έκρινε ομόφωνα το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πατρών την αναισθησιολόγο και τον νοσηλευτή που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία με συγκλίνουσα αμέλεια που οδήγησε στον θάνατο την 27χρονη Δώρα από το Βαρθολομιό Ηλείας.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, στην αναισθησιολόγο, η οποία είχε την ευθύνη της αναισθησιολογικής κάλυψης κατά την καισαρική τομή, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών, ενώ στον νοσηλευτή, που ήταν αρμόδιος για την παρακολούθηση της λεχώνας, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους.

Κατά τις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις ευθύνες που τους αποδόθηκαν, υποστηρίζοντας ότι ενήργησαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και ότι δεν υπήρξε παράλειψη από την πλευρά τους.

Ωστόσο, η εισαγγελέας της έδρας, στην αγόρευσή της, αναφέρθηκε σε σοβαρές αμέλειες και παραλείψεις, οι οποίες, όπως τόνισε, συνδέονται αιτιωδώς με τον θάνατο της 27χρονης λεχώνας, οδηγώντας το δικαστήριο στην καταδικαστική του κρίση.

