Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας στην Πάτρα: Οι Αρχές εξετάζουν πιθανή διαφυγή στη Γερμανία

Άφαντη παραμένει η 16χρονη Λόρα, που αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου 2026, όταν έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες της Ελληνικής Αστυνομίας, ένα από τα κύρια σενάρια που ερευνώνται είναι η πιθανή διαφυγή της στη Γερμανία.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση ψηφιακών δεδομένων και μαρτυριών, το τελευταίο διάστημα η ανήλικη μαθήτρια φέρεται να αναζητούσε επίμονα πλαστά έγγραφα, με σκοπό να μπορέσει να ταξιδέψει εκτός Ελλάδας. Παράλληλα, συγκέντρωνε χρήματα τους προηγούμενους μήνες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι παρέμεινε στην Αθήνα για λίγες ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την αναχώρησή της.

Οι έρευνες έχουν ενταθεί σε λιμάνια, αεροδρόμια και σταθμούς ΚΤΕΛ, με ιδιαίτερη προσοχή στα δρομολόγια πλοίων προς Ιταλία. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η ανήλικη θα μπορούσε να έχει ταξιδέψει οδικώς από την Ιταλία προς τη Γερμανία, εφόσον κατάφερε να εξασφαλίσει τα απαραίτητα μέσα.

Ένα στοιχείο που ενισχύει την ανησυχία των Αρχών είναι ότι το τελευταίο καταγεγραμμένο βίντεο από κάμερες ασφαλείας που απεικονίζει τη Λόρα χρονολογείται στις 10 Ιανουαρίου, δηλαδή έχουν περάσει έξι ημέρες χωρίς κανένα ίχνος της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 16χρονη είχε επιχειρήσει προ ημερών να πουλήσει κοσμήματά της σε ενεχυροδανειστήριο στην περιοχή του Ζωγράφου στην Αθήνα. Αν και δεν τα κατάφερε σε εκείνο το κατάστημα, δεν αποκλείεται να πούλησε τα κοσμήματα αλλού. Σε αυτή την περίπτωση, τα χρήματα που υπολογίζεται ότι θα μπορούσε να έχει στη διάθεσή της (600-700 ευρώ) θεωρούνται επαρκή για να εξασφαλίσει πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης.

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες σε πολλαπλά επίπεδα, ενώ καλούνται οι πολίτες που ενδεχομένως έχουν πληροφορίες για τη Λόρα να επικοινωνήσουν άμεσα με τις Αρχές.

