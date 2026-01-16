Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας στην Πάτρα: Οι Αρχές εξετάζουν πιθανή διαφυγή στη Γερμανία

Στοιχεία δείχνουν ότι αναζητούσε πλαστά έγγραφα για να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας στην Πάτρα: Οι Αρχές εξετάζουν πιθανή διαφυγή στη Γερμανία
16 Ιαν. 2026 17:03
Pelop News

Άφαντη παραμένει η 16χρονη Λόρα, που αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου 2026, όταν έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες της Ελληνικής Αστυνομίας, ένα από τα κύρια σενάρια που ερευνώνται είναι η πιθανή διαφυγή της στη Γερμανία.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση ψηφιακών δεδομένων και μαρτυριών, το τελευταίο διάστημα η ανήλικη μαθήτρια φέρεται να αναζητούσε επίμονα πλαστά έγγραφα, με σκοπό να μπορέσει να ταξιδέψει εκτός Ελλάδας. Παράλληλα, συγκέντρωνε χρήματα τους προηγούμενους μήνες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι παρέμεινε στην Αθήνα για λίγες ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την αναχώρησή της.

Οι έρευνες έχουν ενταθεί σε λιμάνια, αεροδρόμια και σταθμούς ΚΤΕΛ, με ιδιαίτερη προσοχή στα δρομολόγια πλοίων προς Ιταλία. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η ανήλικη θα μπορούσε να έχει ταξιδέψει οδικώς από την Ιταλία προς τη Γερμανία, εφόσον κατάφερε να εξασφαλίσει τα απαραίτητα μέσα.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Οκτώ ημέρες εξαφάνισης, καμία απάντηση – Στο σκοτάδι η υπόθεση της 16χρονης Λόρα, φόβοι πως έφυγε από την Αθήνα

Ένα στοιχείο που ενισχύει την ανησυχία των Αρχών είναι ότι το τελευταίο καταγεγραμμένο βίντεο από κάμερες ασφαλείας που απεικονίζει τη Λόρα χρονολογείται στις 10 Ιανουαρίου, δηλαδή έχουν περάσει έξι ημέρες χωρίς κανένα ίχνος της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 16χρονη είχε επιχειρήσει προ ημερών να πουλήσει κοσμήματά της σε ενεχυροδανειστήριο στην περιοχή του Ζωγράφου στην Αθήνα. Αν και δεν τα κατάφερε σε εκείνο το κατάστημα, δεν αποκλείεται να πούλησε τα κοσμήματα αλλού. Σε αυτή την περίπτωση, τα χρήματα που υπολογίζεται ότι θα μπορούσε να έχει στη διάθεσή της (600-700 ευρώ) θεωρούνται επαρκή για να εξασφαλίσει πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης.

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες σε πολλαπλά επίπεδα, ενώ καλούνται οι πολίτες που ενδεχομένως έχουν πληροφορίες για τη Λόρα να επικοινωνήσουν άμεσα με τις Αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:19 Βρέθηκε νεκρός άνδρας στις ιαματικές πηγές στις Θερμοπύλες
17:15 ΜέΡΑ25: Κλήση Βαρουφάκη σε προκαταρκτική για τις δηλώσεις περί ecstasy
17:10 Με χρώμα Πάτρας η Εθνική στην Ουγγαρία
17:03 Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας στην Πάτρα: Οι Αρχές εξετάζουν πιθανή διαφυγή στη Γερμανία
16:55 Στη φυλακή διακινητής ηρωίνης στην Πάτρα
16:41 Εργατικό ατύχημα στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών
16:33 TikTok: Νέο φίλτρο εντοπισμού χρηστών κάτω των 13 ετών
16:26 Μέγαρα: Σύγκρουση τριών φορτηγών στην Ε.Ο Αθηνών- Κορίνθου, εγκλωβισμός οδηγού βαν ΦΩΤΟ
16:17 Κρήτη: Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ 25χρονη ειδικευόμενη γιατρός με μηνιγγίτιδα
16:12 Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε ένοπλη ληστεία στο ενεχυροδανειστήριο, παραπέμφθηκαν δύο συλληφθέντες
15:57 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Γιορτή με αιχμές, επίθεση Πελετίδη σε ΥΠΠΟ και Φωτήλα
15:45 Αγρότες: «Κλείδωσε» το ραντεβού με Μητσοτάκη, οριστικοποιούν τους εκπροσώπους
15:37 Μενδώνη για τη Μέλπω Ζαρόκωστα: «Ερμηνεύτρια μεγάλης γκάμας με ευρύ διαμέτρημα και διακριτό αποτύπωμα»
15:29 Eurovision 2026: Πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο για τα 28 ελληνικά τραγούδια των ημιτελικών
15:18 Μαρινάκης: Διάλογος με αγρότες, κανόνες στα πανεπιστήμια, ενίσχυση οδικής ασφάλειας στο πρώτο briefing 2026
15:11 Τράπεζα της Ελλάδος: Πρωτογενές πλεόνασμα 8,1 δισ. ευρώ, σημαντική αύξηση εσόδων κατά 4,5 δισ.
15:03 Δήμος Ήλιδας: Καταγγελία για εκφοβισμό και πιέσεις σε υπαλλήλους της Πολεοδομίας
15:00 «Δεν υπάρχει μία απάντηση»: Ο κτηνίατρος Κων. Μήλιος για τον εμβολιασμό κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων
14:59 Εκτός Μαξίμου ο Ανεστίδης: Κυβέρνηση και αγρότες «κλειδώνουν» συνάντηση χωρίς τον εκπρόσωπο των Μαλγάρων
14:49 Σύγκρουση δύο φορτηγών στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου – Αναφορά για εγκλωβισμένο άτομο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ