Πάτρα: Οκτώ ημέρες εξαφάνισης, καμία απάντηση – Στο σκοτάδι η υπόθεση της 16χρονης Λόρα, φόβοι πως έφυγε από την Αθήνα

Στο σκοτάδι εξακολουθούν να κινούνται οι έρευνες για τον εντοπισμό της Λόρα, καθώς η κοπέλα που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας σε κατάστημα στη Βάρη δεν είναι τελικά η 16χρονη ανήλικη που αναζητείται.

Το φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό ήρθε τις τελευταίες ώρες στη δημοσιότητα, όταν ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ειδοποίησε τις Αρχές, θεωρώντας ότι η νεαρή κοπέλα που εμφανίστηκε στο μαγαζί του έμοιαζε έντονα με τη Λόρα. Αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα στο σημείο, παρέλαβαν το υλικό και το εξέτασαν, ενώ το έδειξαν και στους γονείς της ανήλικης, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι δεν πρόκειται για το παιδί τους.

Καθώς περνούν οι ώρες χωρίς κάποιο νέο στοιχείο, η αγωνία εντείνεται. Οι έρευνες των Αρχών εστιάζουν κυρίως στην περιοχή του Ζωγράφου, ενώ κλιμάκια της Ασφάλειας μεταβαίνουν σε κάθε σημείο όπου προκύπτει μαρτυρία που κρίνεται αξιόπιστη.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ιδιοκτήτης της καφετέριας στη Βάρη, μιλώντας στην εκπομπή Συνδέσεις της ΕΡΤ, η κοπέλα επισκέφθηκε το κατάστημα δύο φορές μέσα στην ίδια ημέρα. Την πρώτη φορά, περίπου στις 11:10 το πρωί, κάθισε εντός του χώρου, παρήγγειλε καφέ και παρέμεινε για λίγη ώρα κοιτώντας το κινητό της. Η δεύτερη επίσκεψη σημειώθηκε στις 15:45, όταν – σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία – μόλις αντιλήφθηκε τηλεοπτικό ρεπορτάζ για την εξαφάνιση της Λόρας σε οθόνη του καταστήματος, έστρεψε αλλού το βλέμμα της και αποχώρησε βιαστικά.

Ο ιδιοκτήτης δήλωσε ότι το κορίτσι έμοιαζε έντονα με τη 16χρονη που αναζητείται και έδειχνε ταραγμένο. Όπως ανέφερε, μιλούσε αγγλικά, χρησιμοποιούσε διαρκώς το κινητό της και πλήρωσε με κάρτα ξένης τράπεζας, ενώ τη δεύτερη φορά την είδε να επιβιβάζεται σε λεωφορείο με κατεύθυνση προς Γλυφάδα.





Την ίδια ώρα, η αγωνία κορυφώνεται για την τύχη της Λόρας, η οποία έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου και έκτοτε αγνοείται. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο στίγμα της εντοπίζεται σε κατάστημα στον Ζωγράφο την ίδια ημέρα, ενώ από τότε – για όγδοη ημέρα – δεν έχει υπάρξει κανένα ίχνος ζωής.

Σημειώνεται ότι στο Νοσοκομείο Παίδων εντοπίστηκε η τσάντα της ανήλικης, μαζί με δύο μπουφάν, βιβλία και ένα πάσο, χωρίς ωστόσο να προκύψει κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στον εντοπισμό της.

Παράλληλα, η 16χρονη φέρεται να μην έχει ενεργοποιήσει το κινητό της με κάρτα SIM, γεγονός που δυσχεραίνει τον εντοπισμό της, καθώς – σύμφωνα με τις Αρχές – γνώριζε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να εντοπιστεί.

Έρευνες σε πτήσεις, λιμάνια και ΚΤΕΛ

Με τα δεδομένα αυτά, οι έρευνες έχουν επεκταθεί σε σταθμούς ΚΤΕΛ, λιμάνια και στον χώρο του αεροδρομίου, με τις Αρχές να ζητούν λίστες επιβατών προκειμένου να διαπιστωθεί αν κάποιο άτομο ταξίδεψε με πλαστά στοιχεία. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε πτήσεις προς Γερμανία, ενώ αναμένονται και στοιχεία από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.

Το γεγονός ότι η 16χρονη δεν έχει επικοινωνήσει με κανένα άτομο από το στενό της περιβάλλον ενισχύει την εκτίμηση των Αρχών ότι κινείται βάσει σχεδίου, καθιστώντας την υπόθεση ακόμη πιο σύνθετη.

