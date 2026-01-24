Τριμερείς συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι και βομβαρδισμοί στην Ουκρανία: Διπλωματία με το όπλο στο τραπέζι

Σε μια σπάνια διπλωματική στιγμή, Ουκρανία, Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες συμμετέχουν σε τριμερείς συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι για τον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο η Ρωσία συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται υπό τη σκιά των όπλων.

Οι συνομιλίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θεωρούνται οι υψηλότερου επιπέδου γνωστές επαφές μεταξύ των τριών πλευρών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται σε επίπεδο διαπραγματευτών και χαρακτήρισε το σχήμα ως κάτι που «συμβαίνει για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό», υπογραμμίζοντας ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία γνωρίζει τους στόχους της.

Από ρωσικής πλευράς, την αποστολή ηγείται ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών GRU, ναύαρχος Ιγκόρ Κοστιούκοφ, γεγονός που υποδηλώνει έμφαση στις στρατιωτικές πτυχές της διαπραγμάτευσης.

Ρωσικές απαιτήσεις και «αγκάθι» το Ντονμπάς

Λίγο πριν από την έναρξη των συνομιλιών, το Κρεμλίνο επανέλαβε τη βασική του απαίτηση: την πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς. Παράλληλα, Ρώσοι αξιωματούχοι άφησαν να εννοηθεί ότι επιδιώκεται αλλαγή καθεστώτος στο Κίεβο, απορρίπτοντας οποιαδήποτε λύση που θα διατηρούσε τη σημερινή ουκρανική ηγεσία.

Αμερικανική εμπλοκή και διπλωματικό παρασκήνιο

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται μετά από επαφές του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα, με βασικά θέματα τις εδαφικές απαιτήσεις της Ρωσίας και τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας. Στο παρασκήνιο συμμετέχουν και κορυφαία πρόσωπα της αμερικανικής διπλωματικής ομάδας, ενώ συμφωνήθηκε και η σύσταση τριμερούς ομάδας εργασίας για ζητήματα ασφάλειας.

Βομβαρδισμοί σε Κίεβο και Χάρκοβο με νεκρούς και τραυματίες

Παρά τις συνομιλίες, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μπαράζ αεροπορικών επιδρομών τη νύχτα, με τουλάχιστον έναν νεκρό και 15 τραυματίες σε Κίεβο και Χάρκοβο. Στην ουκρανική πρωτεύουσα καταγράφηκαν επιθέσεις με drones και πιθανές απειλές βαλλιστικών πυραύλων, ενώ στο Χάρκοβο ιρανικής κατασκευής drones Shahed έπληξαν κατοικίες και δομές υγείας.

Διαπραγμάτευση με φόντο τον πόλεμο

Οι εξελίξεις στο Άμπου Ντάμπι θεωρούνται μόνο η αρχή μιας μακράς και δύσκολης διαδικασίας, με τις δύο πλευρές να παραμένουν σε σκληρή αντιπαράθεση και τη διπλωματία να δοκιμάζεται σε ένα από τα πιο κρίσιμα στάδια του πολέμου.

