Τρίπολη: Αυτός είναι ο λόγος του μαχαιρώματος μαθητή, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», νοσηλεύεται ο 12χρονος που μαχαιρώθηκε από συμμαθητή του έξω από σχολείο, στην Τρίπολη.

«Του έριξε απανωτές μαχαιριές. Παραλίγο έλειψε να τρυπήσει η καρωτίδα του, το βίντεο από την αιματηρή συμπλοκή μαθητών στην Τρίπολη

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε έξω από σχολική μονάδα της πόλης, όταν οι δύο μαθητές λογομάχησαν έντονα. Ο καβγάς ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με αποτέλεσμα να βγει μαχαίρι μήκους 10 εκατοστών και να σημειωθούν σοβαροί τραυματισμοί.

Πάνω στην πάλη, σύμφωνα με τις Αρχές, ο 13χρονος που φέρεται να δέχθηκε πρώτος την επίθεση, πήρε το ίδιο μαχαίρι και κάρφωσε τον 12χρονο στον σβέρκο και στην πλάτη.

ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ

Στο βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως η τηλεόραση του Star φαίνεται ο 13χρονος να κυνηγά τον 12χρονο με μαχαίρι, με τον δεύτερο να φωνάζει «βοήθεια» και να ζητά συγγνώμη. Λίγα μέτρα πιο κάτω τον ρίχνει στο έδαφος και τον καρφώνει με το μαχαίρι.

Η ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΟΚΗΣ

Σύμφωνα με πληροφορίες, αιτία του καυγά ήταν τα άσχημα λόγια που ακούστηκαν για μία κοπέλα, φίλη του ενός από τους δύο ανήλικους.

«Δεν έπαιρνε μαχαίρι το παιδί ούτε ψωμί να κόψει. Του έλεγα καμιά φορά Γ… κόψε λίγο ψωμί. Όχι γιαγιά δεν το πιάνω εγώ το μαχαίρι στα χέρια μου θα κοπώ. Αφού πήγε πισώπλατα και τον μαχαίρωσε; Ο Γ… το είχε; Τον μαχαίρωσε πίσω στον σβέρκο και στην πλάτη;», είπε η γιαγιά του 12χρονου.

Καμία από τις δύο οικογένειες που μίλησαν στο MEGA δεν αποδέχεται ότι το μαχαίρι ανήκει στο δικό της παιδί.

«Ανησυχώ και για τα δύο παιδιά. Θέλω να γίνουν καλά. Το μαχαίρι το είχε το άλλο παιδί, όχι ο εγγονός μου. Του έκανε χαρακιές στα χέρια. Ούτε σιδερογροθιά είχε ο εγγονός μου. Απορώ άλλα παιδιά δεν υπήρχαν εκεί; Δάσκαλοι δεν υπήρχαν;», είπε η γιαγιά του 13χρονου.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς των δυο παιδιών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ οι δυο μαθητές αντιμετωπίζουν κατηγορίες για βαριά και επικίνδυνη σωματική βλάβη, αλλά και παράβαση του νόμου περί όπλων.

