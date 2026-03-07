Τρίπολη: Νεκρή αστυνομικός μέσα στο σπίτι της μετά από πυροβολισμό – Εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτοκτονίας

Βαθιά συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Τρίπολης μετά τον θάνατο γυναίκας αστυνομικού, η οποία τραυματίστηκε θανάσιμα από πυροβολισμό μέσα στο σπίτι της το βράδυ της Παρασκευής (6 Μαρτίου).

Η γυναίκα, ηλικίας περίπου 40 έως 45 ετών και μητέρα δύο παιδιών, μεταφέρθηκε στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Βρισκόταν στο σπίτι με την οικογένειά της

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της υπόθεσης, τη στιγμή του περιστατικού στο διαμέρισμα βρίσκονταν ο σύζυγός της και τα δύο παιδιά τους.

Το ζευγάρι υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι από τον σύζυγο της γυναίκας είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν η άδεια οπλοφορίας λόγω ψυχολογικών προβλημάτων.

Μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής κάνουν λόγο για εντάσεις και καυγάδες που είχαν σημειωθεί στο παρελθόν στο συγκεκριμένο σπίτι.

Έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο πυροβολισμός.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι και εκείνο της αυτοχειρίας, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί καμία εκδοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομικός υπηρετούσε στο αστυνομικό τμήμα Τρίπολης και βρισκόταν σε κανονική άδεια.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας που συγκλόνισε την πόλη.

