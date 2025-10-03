Τρίτο πρόσωπο η αιτία διαζυγίου της Νικόλ Κίντμαν; ΦΩΤΟ

Ποια είναι η 25χρονη κιθαρίστρια, Μάγκι Μπο, που φέρεται να ξελόγιασε τον σύζυγο της Νικόλ Κίντμαν.

Τρίτο πρόσωπο η αιτία διαζυγίου της Νικόλ Κίντμαν; ΦΩΤΟ
03 Οκτ. 2025 8:54
Pelop News

Οπως αναφέρει η Page Six, μετά την είδηση ότι η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν βάζουν τέλος στον 19χρονο γάμο τους, μια πολύ νεότερη κιθαρίστρια του τραγουδιστή, η Μάγκι Μπο φέρεται να είναι η «πέτρα του σκανδάλου».

Πηγή που επικαλείται το περιοδικό People αναφέρει, ότι «η Νικόλ είναι πληγωμένη και αισθάνεται προδομένη» και πως «ήθελε να σώσει τον γάμο τους και πίστευε ότι μπορούσε, αλλά φαίνεται ότι αυτός έχει ήδη προχωρήσει».

Σε μια εμφάνιση τον Απρίλιο, ο Kιθ Έρμπαν τραγούδησε τον στίχο «Γεννήθηκα για να σε αγαπώ» κοιτάζοντας και δείχνοντας τη 25χρονη κιθαρίστρια Μάγκι Μπο, ενώ σε πιο πρόσφατη συναυλία άλλαξε τους στίχους από «Όταν προσπαθούν να φτάσουν σε εσένα, μωρό μου, εγώ θα είμαι ο μαχητής» σε «Όταν προσπαθούν να φτάσουν σε εσένα, Μάγκι, εγώ θα είμαι ο κιθαρίστας σου». Την παραμονή της δημοσιοποίησης του χωρισμού, η Μάγκι Μπο ανέβασε στο Instagram βίντεο με την αλλαγή του στίχου και το σχολίασε: «Πραγματικά το είπε αυτό;».

Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί καμία εμπλοκή της στη διάλυση του γάμου της Κίντμαν με τον Έρμπαν, οι φήμες οργιάζουν ότι ο Κιθ Έρμπαν είναι ήδη «με άλλη γυναίκα». Η Μάγκι Μπο είναι μόλις 25 ετών, 32 χρόνια νεότερη από τον τραγουδιστή, και πιο κοντά σε ηλικία με τις κόρες του, τη Σάντεϊ (17) και τη Φέιθ (14), παρά με τον ίδιο. Κατάγεται από τη Νότια Φλόριντα, όπου ξεκίνησε να εμφανίζεται σε τοπικά φεστιβάλ, ενώ από την ηλικία των έξι ασχολήθηκε με το βιολί και στα δώδεκά της άρχισε να τραγουδά. Έχει παίξει ακόμη και στο «Carnegie Hall» και συμμετείχε σε κλασικά μουσικά προγράμματα, πριν στραφεί στην country μουσική.

Παρότι κανείς στην οικογένειά της δεν ασχολείται με τη μουσική, ο πατέρας της είναι μικροβιολόγος και η μητέρα της διατηρεί παράλληλα με το νοικοκυριό μια επιχείρηση εκπαίδευσης σκύλων, η ίδια αφιερώθηκε από μικρή στο τραγούδι και τη σύνθεση. Στα δεκατρία της κυκλοφόρησε τον πρώτο της δίσκο και ξεκίνησε να ταξιδεύει συχνά στο Νάσβιλ, όπου εγκαταστάθηκε μόνιμα στα δεκαοκτώ της. Η ίδια έχει δηλώσει ότι η μουσική αποτέλεσε διέξοδο από το bullying που δεχόταν στο σχολείο, δίνοντάς της την ευκαιρία να εκφράσει τα συναισθήματά της.

Η Μάγκι Μπο παίζει πολλά μουσικά όργανα και έχει εμφανιστεί σε βίντεο κλιπ, όπως στο τραγούδι του Trace Adkins «Where the Country Girls At» το 2021, ενώ από το 2024 συνεργάζεται επίσημα με τον Ουρμπαν σε περιοδείες. Στον ελεύθερο χρόνο της δηλώνει ότι αγαπά τα βιβλία, το thrifting και τις βόλτες με φίλους, ενώ έχει αποκτήσει και μεγάλη παρουσία στο TikTok χάρη στη σειρά «Finish the Lick», που ξεκίνησε το 2022 και την ανέδειξε σε viral φιγούρα με σχεδόν 400.000 followers.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:18 Τσιάρας: Σοβαρά προβλήματα στα νέα βιολογικά
11:15 N. Κουτρομάνος: «Υπολογίζω πολύ την Παναχαϊκή»
11:13 Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Pro-Forum εκδήλωση του Challenge στο Αίγιο
11:10 Ο Μπισμπίκης πήγε γλυκά σε όσους υπέστησαν ζημιές
11:03 Διαγραφές φοιτητών: Τι ορίζει η νέα Υπουργική Απόφαση για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης
11:02 Η Χαμάς ζητά χρόνο για να μελετήσει το σχέδιο Τραμπ
10:56 «Συναγερμός» από πτώση σοβάδων στην Πάτρα
10:50 Αίγιο: Απεβίωσε ο πολιτικός μηχανικός Αλέξης Μαρινόπουλος
10:49 Τι είπε ο Γιάννης Μπέζος για τα νέα σίριαλ στην τηλεόραση
10:46 Δυστύχημα Πέτρου Ράλλη: Ακόμα ψάχνουν τον οδηγό μοτοσικλέτας που εγκατέλειψε τον 44χρονο με πατίνι
10:45 Συνέλαβαν γυναίκα με όπλο και γεμιστήρα στην Ακράτα
10:45 Ο Δήμος Πατρέων ανακοίνωσε τους 8 λαμπαδηδρόμους, δείτε ποιοι είναι
10:39 Προάστιο Πατρών: Βοθρολύματα στη θάλασσα…«τυφλοί» δρόμοι αλά «Μάτι» ΦΩΤΟ
10:34 Κακοκαιρία-Λευκάδα: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος στο Καλαμίτσι ΒΙΝΤΕΟ
10:32 Βρετάνια: Σε ύψιστο «συναγερμό» μετά την επίθεση σε συναγωγή
10:26 Απαντήσεις ζητά η Καρυστιανού: «Γιατί μας αρνούνται τις τοξικολογικές;»
10:26 Πυροβολούσε γάτες στο Αγρίνιο και συνελήφθη
10:23 Καταστροφική βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, πλησιάζουν οι Νορβηγοί
10:23 Ιόνια Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη Δευτέρα 6/10
10:16 Πετρέλαιο θέρμανσης: Πότε ξεκινά η διάθεσή του, που θα κυμαίνονται οι τιμές
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 3/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ