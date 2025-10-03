Τρίτο πρόσωπο η αιτία διαζυγίου της Νικόλ Κίντμαν; ΦΩΤΟ

Οπως αναφέρει η Page Six, μετά την είδηση ότι η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν βάζουν τέλος στον 19χρονο γάμο τους, μια πολύ νεότερη κιθαρίστρια του τραγουδιστή, η Μάγκι Μπο φέρεται να είναι η «πέτρα του σκανδάλου».

Πηγή που επικαλείται το περιοδικό People αναφέρει, ότι «η Νικόλ είναι πληγωμένη και αισθάνεται προδομένη» και πως «ήθελε να σώσει τον γάμο τους και πίστευε ότι μπορούσε, αλλά φαίνεται ότι αυτός έχει ήδη προχωρήσει».

Σε μια εμφάνιση τον Απρίλιο, ο Kιθ Έρμπαν τραγούδησε τον στίχο «Γεννήθηκα για να σε αγαπώ» κοιτάζοντας και δείχνοντας τη 25χρονη κιθαρίστρια Μάγκι Μπο, ενώ σε πιο πρόσφατη συναυλία άλλαξε τους στίχους από «Όταν προσπαθούν να φτάσουν σε εσένα, μωρό μου, εγώ θα είμαι ο μαχητής» σε «Όταν προσπαθούν να φτάσουν σε εσένα, Μάγκι, εγώ θα είμαι ο κιθαρίστας σου». Την παραμονή της δημοσιοποίησης του χωρισμού, η Μάγκι Μπο ανέβασε στο Instagram βίντεο με την αλλαγή του στίχου και το σχολίασε: «Πραγματικά το είπε αυτό;».

Who is Keith Urban’s guitarist Maggie Baugh? 10 things to know about musician roped into Nicole Kidman divorce news https://t.co/G3BjH77pJp pic.twitter.com/RIbmZyNeEH — Page Six (@PageSix) October 2, 2025

Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί καμία εμπλοκή της στη διάλυση του γάμου της Κίντμαν με τον Έρμπαν, οι φήμες οργιάζουν ότι ο Κιθ Έρμπαν είναι ήδη «με άλλη γυναίκα». Η Μάγκι Μπο είναι μόλις 25 ετών, 32 χρόνια νεότερη από τον τραγουδιστή, και πιο κοντά σε ηλικία με τις κόρες του, τη Σάντεϊ (17) και τη Φέιθ (14), παρά με τον ίδιο. Κατάγεται από τη Νότια Φλόριντα, όπου ξεκίνησε να εμφανίζεται σε τοπικά φεστιβάλ, ενώ από την ηλικία των έξι ασχολήθηκε με το βιολί και στα δώδεκά της άρχισε να τραγουδά. Έχει παίξει ακόμη και στο «Carnegie Hall» και συμμετείχε σε κλασικά μουσικά προγράμματα, πριν στραφεί στην country μουσική.

Παρότι κανείς στην οικογένειά της δεν ασχολείται με τη μουσική, ο πατέρας της είναι μικροβιολόγος και η μητέρα της διατηρεί παράλληλα με το νοικοκυριό μια επιχείρηση εκπαίδευσης σκύλων, η ίδια αφιερώθηκε από μικρή στο τραγούδι και τη σύνθεση. Στα δεκατρία της κυκλοφόρησε τον πρώτο της δίσκο και ξεκίνησε να ταξιδεύει συχνά στο Νάσβιλ, όπου εγκαταστάθηκε μόνιμα στα δεκαοκτώ της. Η ίδια έχει δηλώσει ότι η μουσική αποτέλεσε διέξοδο από το bullying που δεχόταν στο σχολείο, δίνοντάς της την ευκαιρία να εκφράσει τα συναισθήματά της.

Η Μάγκι Μπο παίζει πολλά μουσικά όργανα και έχει εμφανιστεί σε βίντεο κλιπ, όπως στο τραγούδι του Trace Adkins «Where the Country Girls At» το 2021, ενώ από το 2024 συνεργάζεται επίσημα με τον Ουρμπαν σε περιοδείες. Στον ελεύθερο χρόνο της δηλώνει ότι αγαπά τα βιβλία, το thrifting και τις βόλτες με φίλους, ενώ έχει αποκτήσει και μεγάλη παρουσία στο TikTok χάρη στη σειρά «Finish the Lick», που ξεκίνησε το 2022 και την ανέδειξε σε viral φιγούρα με σχεδόν 400.000 followers.

