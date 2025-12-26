Τρίτο τροχαίο ανήμερα τα Χριστούγεννα: Τραυματίστηκε παιδί στον κόμβο Οβρυάς

Τρίτο σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες τη νύχτα, ανήμερα τα Χριστούγεννα, αυτή τη φορά στον κόμβο της Οβρυάς, κοντά στην περιμετρική οδό Πατρών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός παιδιού. Το ανήλικο μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Πατρών για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Όπως έγινε γνωστό, η κατάσταση της υγείας του παιδιού δεν εμπνέει ανησυχία και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία Πατρών, η οποία διενεργεί προανάκριση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



