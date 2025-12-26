Τρίτο τροχαίο ανήμερα τα Χριστούγεννα: Τραυματίστηκε παιδί στον κόμβο Οβρυάς

Σύγκρουση δύο οχημάτων κοντά στην περιμετρική Πατρών

Τρίτο τροχαίο ανήμερα τα Χριστούγεννα: Τραυματίστηκε παιδί στον κόμβο Οβρυάς
26 Δεκ. 2025 10:51
Pelop News

Τρίτο σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες τη νύχτα, ανήμερα τα Χριστούγεννα, αυτή τη φορά στον κόμβο της Οβρυάς, κοντά στην περιμετρική οδό Πατρών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός παιδιού. Το ανήλικο μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Πατρών για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Όπως έγινε γνωστό, η κατάσταση της υγείας του παιδιού δεν εμπνέει ανησυχία και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία Πατρών, η οποία διενεργεί προανάκριση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:59 Φλώρινα: Ο δήμαρχος διέκοψε συναυλία επειδή τραγούδησαν στα σλάβικα
12:46 Ελένη Παπαδοπούλου: Συνελήφθη ο γιος της για τη δολοφονία της στο Κολωνάκι – Πρώτα τη νάρκωσε και μετά την έκαψε
12:37 Αχαΐα: Γεμάτο το αστυνομικό δελτίο των Χριστουγέννων – Από ανήλικους κλέφτες μέχρι ρευματοκλοπή
12:26 Γαύδος: H Frontex διέσωσε 30 παράνομους μετανάστες από βάρκα
12:14 Θεσσαλονίκη: 57χρονος χάρισε ζωή ανήμερα των Χριστουγέννων
12:05 Φθιώτιδα: Συναγερμός για τρεις ορειβάτες που αγνοούνται στην περιοχή του Αθανασίου Διάκου
11:56 Απεργούν το Σάββατο ηθοποιοί και μουσικοί, κλειστά τα θέατρα
11:48 Τουρκία: 14 συλλήψεις ποδοσφαιριστών για το σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού
11:40 Ελένη Φουρέιρα: Η τρυφερή φωτογραφία του Αλμπέρτο Μποτία με τον γιο τους
11:28 Μόλις 16 ετών ο νεκρός του τροχαίου στο Λάππα – Τι λέει η Αστυνομία
11:27 Εξαρθρώθηκε σπείρα που παρίστανε υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ στην Αιγιαλεία – Δύο συλλήψεις, ζημιά 65.000 ευρώ
11:18 Καταδίωξη σπείρας που ξήλωνε μετασχηματιστές από στύλους του ΔΕΔΔΗΕ – Τους έπιασαν στην Κορινθία
11:09 NBA: Απίστευτος χριστουγεννιάτικος Γιόκιτς με 56 πόντους, 16 ριμπάουντ και 15 ασίστ
11:00 Σάκης Ρουβάς: Χόρεψε με την κόρη του Αριάδνη – Η ανάρτηση στο TikTok
10:51 Τρίτο τροχαίο ανήμερα τα Χριστούγεννα: Τραυματίστηκε παιδί στον κόμβο Οβρυάς
10:40 Σέρρες -Άνω Πορρόια: Σηκώνουν drone για τον διοικητή της πυροσβεστικής
10:39 Διπλή κλήση παικτών του ΝΟΠ για προπονήσεις με την Εθνική Παίδων
10:31 Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Άγιος Δημήτριος μετά την κακοκαιρία – Καθίζηση δρόμου στο ρέμα Πικροδάφνης
10:22 Σάλος στη Νέα Υόρκη για την πινακίδα «ο Ιησούς είναι Παλαιστίνιος» στην Times Square
10:11 Γιώργος Καπουτζίδης: Το «ευχαριστώ» για το reunion του Παρά Πέντε
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ