Τρίτος γάμος για τη Μάρω Λύτρα, η φωτογραφία που δημοσίευσε

21 Οκτ. 2025 9:44
Νυφικό για τρίτη φορά φόρεσε η Μάρω Λύτρα που έγινε γνωστή στο ελληνικό κοινό από τη συμμετοχή της στο μουσικό ριαλιτι «Fame Story» του ΑΝΤ1.

Η Μάρω Λύττρα, η οποία από το 2011 ζεί μόνιμα στο Μόντρεαλ του Καναδά,  μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram ανακοίνωσε πως παντρεύτηκε ξανά.

Δημοσίευσε στο προφίλ της μια φωτογραφία φορώντας το νυφικό της και κρατώντας στην αγκαλιά της τον σύζυγό της, δείχνοντας πιο ευτυχισμένη από ποτέ.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 21/10/2025
