Τροχαία: «Βροχή» τα πρόστιμα για κράνος – 1.072 παραβάσεις σε όλη τη χώρα

Με σαρωτικούς ελέγχους και αυστηρότερο πλαίσιο ποινών, η Τροχαία στέλνει καθαρό μήνυμα κατά της οδήγησης χωρίς κράνος. Τα στοιχεία της τελευταίας εβδομάδας δείχνουν ότι το πρόβλημα παραμένει έντονο, με εκατοντάδες παραβάσεις σε όλη τη χώρα και τη Δυτική Ελλάδα να βρίσκεται ψηλά στη σχετική λίστα.

Τροχαία: «Βροχή» τα πρόστιμα για κράνος – 1.072 παραβάσεις σε όλη τη χώρα
14 Απρ. 2026 13:18
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πανελλαδική εκστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας για τη μη χρήση κράνους, με την Τροχαία να εντείνει τους ελέγχους σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων, αλλά και σε χρήστες ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων. Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι σαφές: καμία ανοχή στην οδήγηση χωρίς προστασία, σε μια περίοδο που η συζήτηση για την οδική ασφάλεια επιστρέφει δυναμικά στην επικαιρότητα.

Το πλαίσιο των ελέγχων δεν περιορίζεται μόνο στους απλούς οδηγούς. Οι αστυνομικές υπηρεσίες δίνουν ιδιαίτερο βάρος και στις επιχειρήσεις ενοικίασης δικύκλων, αλλά και στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους, επιχειρώντας να χτυπήσουν το πρόβλημα εκεί όπου συχνά εμφανίζεται ως καθημερινή “συνήθεια”.

Πάνω από 15.000 έλεγχοι και 1.072 παραβάσεις σε μία εβδομάδα

Τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας για το διάστημα από 6 έως 12 Απριλίου 2026 δείχνουν το εύρος των ελέγχων αλλά και το μέγεθος της παραβατικότητας. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 15.320 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 996 παραβάσεις σε οδηγούς, από τις οποίες οι 10 αφορούσαν εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής, καθώς και 76 παραβάσεις σε επιβάτες.

Σε επίπεδο κατηγοριών, η εικόνα αποτυπώνεται ως εξής:

  • 836 παραβάσεις αφορούσαν οδηγούς δικύκλων
  • 76 παραβάσεις αφορούσαν επιβάτες δικύκλων
  • 160 παραβάσεις αφορούσαν οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι, παρά τις συνεχείς καμπάνιες ενημέρωσης και τα επαναλαμβανόμενα μηνύματα για την προστασία της ζωής, η χρήση κράνους εξακολουθεί να αγνοείται από σημαντικό αριθμό πολιτών.

Πού καταγράφηκαν οι περισσότερες παραβάσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η γεωγραφική κατανομή των παραβάσεων, καθώς αποτυπώνει τις περιοχές όπου το πρόβλημα εμφανίζεται πιο έντονο.

Οι περισσότερες παραβάσεις καταγράφηκαν:

  • 434 στην Αττική
  • 97 στη Δυτική Ελλάδα
  • 93 στην Κρήτη
  • 88 στα Ιόνια Νησιά
  • 87 στη Θεσσαλία
  • 69 στο Νότιο Αιγαίο
  • 68 στη Θεσσαλονίκη

Ακολουθούν η Πελοπόννησος με 37, το Βόρειο Αιγαίο με 21, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 20, ενώ Στερεά Ελλάδα, Ήπειρος και Κεντρική Μακεδονία κατέγραψαν από 18 παραβάσεις. Στη Δυτική Μακεδονία βεβαιώθηκαν 4.

Για τη Δυτική Ελλάδα, ο αριθμός των 97 παραβάσεων την τοποθετεί πολύ ψηλά στη λίστα, στοιχείο που δίνει και τοπική διάσταση στο πρόβλημα.

Αυστηρότερες ποινές με τον νέο ΚΟΚ

Η εντατικοποίηση των ελέγχων συνδέεται άμεσα και με το νέο, αυστηρότερο πλαίσιο κυρώσεων που προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας. Με βάση τον νόμο 5209/2025, η Πολιτεία σκληραίνει καθαρά τη στάση της απέναντι στη μη χρήση κράνους.

Οι βασικές κυρώσεις προβλέπουν:

  • 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλου
  • τις ίδιες κυρώσεις και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη
  • 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλου
  • 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές γίνονται ακόμη πιο αυστηρές, κάτι που δείχνει ότι η αντιμετώπιση του ζητήματος δεν θα μείνει σε επίπεδο απλής σύστασης.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ