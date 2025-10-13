Τροχαίο δυστύχημα στα Τρίκαλα: Νεκρός 18χρονος, έπεσε σε χαντάκι

Ένα τραγικό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον επαρχιακό δρόμο Ριζώματος – Ράξας, στα Τρίκαλα, με θύμα έναν 18χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός ξέφυγε από την πορεία του γύρω στις 21:30 και κατέληξε σε χαντάκι.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι απεγκλώβισαν τον οδηγό, αλλά δυστυχώς ο 18χρονος είχε ήδη υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές και άλλες κακώσεις και εξέπνευσε στο σημείο.

Το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές ζημιές και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο άτυχος νέος καταγόταν από κοντινό χωριό της περιοχής.

