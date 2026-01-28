Τροχαίο με 7 νεκρούς οπαδούς ΠΑΟΚ: Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας – «Σε 34 χρόνια δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»

Σε κατάσταση σοκ παραμένει ο οδηγός της νταλίκας που συγκρούστηκε με το βαν στο οποίο επέβαιναν Έλληνες οπαδοί του ΠΑΟΚ, στο τραγικό δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους τρεις στη Ρουμανία.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι της Τρίτης 27 Ιανουαρίου, σε επικίνδυνο τμήμα του οδικού άξονα DN6, κοντά στην πόλη Καρασέβες. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το βαν επιχείρησε προσπέραση, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το φορτηγό, με αποτέλεσμα να διαλυθεί ολοσχερώς.

Ο οδηγός της νταλίκας μίλησε σε ρουμανικό μέσο ενημέρωσης για τις συνθήκες της σύγκρουσης, δηλώνοντας: «Οδηγώ 34 χρόνια και δεν έχω δει ποτέ κάτι παρόμοιο. Έχω διανύσει πάνω από ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα και πρώτη φορά συναντώ τέτοια κατάσταση».

Ρουμανικά μέσα ενημέρωσης χαρακτηρίζουν το δυστύχημα ως ένα από τα πιο σοβαρά των τελευταίων δεκαετιών στην περιοχή της Τιμισοάρα, ενώ οι άτυχοι φίλαθλοι είχαν τελικό προορισμό τη Λιόν, για τον αγώνα του ΠΑΟΚ στο Europa League.

Οι αρχές συνεχίζουν την ενδελεχή έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες οχημάτων και εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, όπως ανθρώπινο λάθος, πιθανή αδιαθεσία του οδηγού ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες με περιορισμένη ορατότητα και ομίχλη. Αντίθετα, μέχρι στιγμής απομακρύνεται το σενάριο μηχανικής βλάβης του οχήματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



