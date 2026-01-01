Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας – Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία
Τροχαίο με δύο τραυματίες συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας στο ύψος της Γέφυρας Βαρυμπόμπης.
Σύμφωνα με την Τροχαία, υπήρξε σύγκρουση – για άγνωστη προς το παρόν αιτία – μεταξύ δύο επιβατηγών ΙΧ.
Στο σημείο αυτή την ώρα υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία καθώς λόγω του τροχαίου είναι κλειστές η μεσαία κι η αριστερή λωρίδα στο ρεύμα προς Λαμία.
