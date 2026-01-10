Τροχαίο με εγκατάλειψη στο Αίγιο, γυναίκα τραυματίας, νεκρό το σκυλάκι της

Ο οδηγός του δικύκλου δεν σταμάτησε στο σημείο

Αστυνομία
10 Ιαν. 2026 9:50
Pelop News

Στο Αίγιο σημειώθηκε χθες βράδυ τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Φαραζουλή και Αράτου, όταν μηχανάκι διανομής (delivery) παρέσυρε γυναίκα περίπου 60 ετών που κινούνταν πεζή μαζί με το σκυλάκι της.

Η γυναίκα υπέστη ελαφρύ τραυματισμό, χωρίς να χρειαστεί η διακομιδή της στο νοσοκομείο, καθώς της παρασχέθηκαν επιτόπου οι πρώτες βοήθειες. Δυστυχώς, από την παράσυρση το σκυλάκι της γυναίκας έχασε τη ζωή του, προκαλώντας έντονη συγκίνηση στους παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του δικύκλου δεν σταμάτησε στο σημείο και εγκατέλειψε, με την Τροχαία Αιγίου να έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του και τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.
