Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Συγκλονιστικές εικόνες από τον «δρόμο του θανάτου» – Σημαίες και κασκόλ στο σημείο της τραγωδίας ΦΩΤΟ

Συγκλονισμό προκαλούν οι εικόνες από το σημείο του θανατηφόρου τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Οι οπαδοί της ομάδας ταξίδευαν με μίνι βαν προς τη Γαλλία, για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λυών, όταν το όχημα συγκρούστηκε με φορτηγό, με τραγικό απολογισμό επτά νεκρούς και τρεις τραυματίες από τους δέκα επιβαίνοντες.

Η είδηση της τραγωδίας συγκλόνισε την αθλητική κοινότητα και την ελληνική κοινωνία. Φίλαθλοι που είχαν ήδη φτάσει στη Γαλλία ή βρίσκονταν καθ’ οδόν αποφάσισαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, ενώ η θύρα των φιλοξενούμενων στο γήπεδο της Ολιμπίκ Λυών παρέμεινε κλειστή, σε ένδειξη πένθους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, περίπου 200 φίλοι του ΠΑΟΚ ταξίδεψαν οργανωμένα με τέσσερα πούλμαν έως την Τιμισοάρα, προκειμένου να βρεθούν κοντά στους τραυματίες που νοσηλεύονται στο τοπικό νοσοκομείο, ενώ άλλοι μετέβησαν στο σημείο του δυστυχήματος. Εκεί, φίλαθλοι προχώρησαν σε μια συμβολική κίνηση μνήμης, καλύπτοντας τα συντρίμμια με σημαίες, μπλούζες και κασκόλ της ομάδας, τιμώντας τους αδικοχαμένους νέους.

Ο δρόμος όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, ο εθνικός άξονας DN6 (Drumul Național 6), χαρακτηρίζεται από τα ρουμανικά μέσα ως «δρόμος του θανάτου». Πρόκειται για έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της χώρας, που συνδέει το Βουκουρέστι με τη δυτική περιοχή Banat και συνεχίζει προς Ουγγαρία και Σερβία, διέρχεται δε από μεγάλες πόλεις όπως Alexandria, Craiova, Drobeta-Turnu Severin, Caransebeș, Lugoj και Timișoara.

Παρά τη σημασία του ως διεθνής οδικός διάδρομος, ο DN6 έχει αποκτήσει αρνητική φήμη λόγω του υψηλού αριθμού τροχαίων δυστυχημάτων. Ρουμανικά μέσα αναφέρουν ότι στην περιοχή έχουν καταγραφεί περισσότερα από 320 ατυχήματα τον τελευταίο χρόνο, ενώ εκτιμάται ότι κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους 60 έως 70 άνθρωποι στον συγκεκριμένο δρόμο. Ο DN6 συγκαταλέγεται στους πέντε πιο επικίνδυνους δρόμους της Ρουμανίας, μαζί με τους DN1, DN7, DN2 και DN17, όπου καταγράφεται το μεγαλύτερο ποσοστό θανατηφόρων τροχαίων στη χώρα.

