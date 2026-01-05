Τροχαίο με παράσυρση και εγκατάλειψη πεζού! ΒΙΝΤΕΟ

Στη Θεσσαλονίκη αυτοκίνητο παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζό σήμερα (05.01.2026) το απόγευμα. Ο πεζός τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ο πεζός που κινούνταν στην οδό Μοναστηρίου, στη Θεσσαλονίκη, παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο οδηγός που προκάλεσε το ατύχημα εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται από τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, μηχανή ταχείας επέμβασης και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ.

Ο τραυματίας διασωληνώθηκε επί τόπου και παρελήφθη για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

