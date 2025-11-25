Τροχαίο με σύγκρουση νταλικών στη ΒΙΠΕ, βλάβη φορτηγού και ουρές στην Πατρών – Πύργου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 25/11/2025, μετά από σύγκρουση υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, δυο νταλικών στην περιοχή του Θεριανού, στον δρόμο που οδηγεί στη ΒΙΠΕ Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας εκ των οδηγών τραυματίστηκε, ενώ μια νταλίκα μετά τη σύγκρουση «δίπλωσε» με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από τον κόμβο των Καμινίων προς τη ΒΙΠΕ.

Μποτιλιάρισμα στην Πατρών – Πύργου

Κυκλοφοριακό πρόβλημα στην παλαία Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος των Καμινιών, μετά από βλάβη φορτηγού που ακινητοποίησε το όχημα.

