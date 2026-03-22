Τροχαίο-σοκ με τραυματίες στην Π.Ε.Ο Ισθμού – Επιδαύρου BINTEO-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Πολύ σοβαρό τροχαίο το πρωί της Κυριακής 22/3, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, οδηγός ΙΧ, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, «καρφώθηκε» με μεγάλη ταχύτητα σε κολώνα φωτεινού σηματοδότη την οποία και ξήλωσε, και κατέληξε στον αρχαιολογικό χώρο των Κεγχρεών με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών και να εγκλωβιστούν οι δύο επιβαίνοντες.

Για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής, η οποία επιχείρησε με έξι πυροσβέστες και δύο οχήματα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Προανάκριση για το ατύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ: Korinthostv.gr

