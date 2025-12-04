Τροχαίο στη Λούτσα: Νέο ΒΙΝΤΕΟ-ντοκουμέντο δείχνει τρίτο όχημα που παραβιάζει STOP

Νέα στοιχεία έρχονται στη δικογραφία για το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα, καθώς βίντεο καταγράφει την παρουσία τρίτου οχήματος που φαίνεται να παραβιάζει STOP, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη της υπόθεσης. Σήμερα απολογείται ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το δυστύχημα.

04 Δεκ. 2025 13:24
Pelop News

Ένα βίντεο-ντοκουμέντο που βρίσκεται πλέον στα χέρια των Αρχών αλλάζει τα δεδομένα για το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα, καθώς καταγράφει τρίτο αυτοκίνητο να παραβιάζει πινακίδα «STOP» δευτερόλεπτα πριν από τη μοιραία σύγκρουση. Την ίδια ώρα, ο 29χρονος οδηγός που ενεπλάκη στο δυστύχημα απολογείται σήμερα, μετά την επιβεβαίωση ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και κοκαΐνης.

Ο 29χρονος οδηγός, που φέρεται να κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα, απολογείται σήμερα, αφού πήρε νέα προθεσμία λόγω της ανάλυσης αίματος που επιβεβαίωσε χρήση αλκοόλ και κοκαΐνης πριν το συμβάν. Παραμένει άγνωστο αν θα υποστηρίξει ότι έκανε ελιγμούς για να αποφύγει το τρίτο όχημα, υπόθεση που εξετάζεται από τους ανακριτές.

Το δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε έναν 24χρονο, ενώ ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε σοβαρά. Ο κατηγορούμενος έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του, ενώ η έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.


