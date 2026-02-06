Τροχαίο στην Πατρών-Αθηνών στα Σελιανίτικα ΦΩΤΟ

Tροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών, στο ύψος της εξόδου για τα Σελιανίτικα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έφτασαν στο pelop.gr ΙΧ αυτοκίνητο ανετράπη για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και κατέληξε αναποδογυρισμένο στη δεξιά λωρίδα του ρεύματος κυκλοφορίας. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με μεγάλη παρουσία πολιτών και οδηγών που σταμάτησαν να βοηθήσουν καθώς δύο επιβαίνοντες είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο όχημά τους.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες πραγματοποίησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού Ενώ στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και ανέλαβαν τη μεταφορά των τραυματιών σε νοσοκομείο της περιοχής.

