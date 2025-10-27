Τροχαίο στην Πατρών-Πύργου και τραυματισμός 11χρονης

Στο σημείο επενέβησαν δυνάμεις της Π.Υ. Λεχαινών, του ΕΚΑΒ και της ΕΛΑΣ

27 Οκτ. 2025 22:32
Pelop News

Κοριτσάκι μόλις 11 ετών τραυματίστηκε σε τροχαίο που συνέβη σήμερα (27/10/2025) στην Ε.Ο. Πατρών – Πύργου στο ύψος των Λεχαινών κοντά στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το κοριτσάκι επέβαινε στο αυτοκίνητο που οδηγούσε η μητέρα του και συγκρούστηκε με άλλο επιβατικό.

Στο σημείο επενέβησαν δυνάμεις της Π.Υ. Λεχαινών, του ΕΚΑΒ και της ΕΛΑΣ, ενώ το κοριτσάκι διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πύργου.

ilialive.gr
