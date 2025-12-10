Τροχαίο στο Δοκίμι, διασωληνώθηκε δικυκλιστής ΦΩΤΟ

Τον σοβαρό τραυματισμό δικυκλιστή είχε ως αποτέλεσμα τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στο Δοκίμι Αιτωλοακαρνανίας, το βραδυ της Τρίτης 9/12/2025 στην οδό Αγγελοκάστρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, το δίκυκλο που οδηγούσε ο άνδρας συγκρούστηκε με Ι.Χ., το οποίο κινούνταν προς Δοκίμι και προσπαθούσε να στρίψει σε βενζινάδικο στην αριστερή πλευρά του δρόμου. Ο δικυκλιστής τραυματίστηκε στο κεφάλι, παρά το κράνος που φορούσε, καθώς σύρθηκε στο οδόστρωμα.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου έχοντας τις αισθήσεις του, όπου κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωσή του. Στο σημείο επιχείρησαν στελέχη του ΕΚΑΒ και δύναμη της τροχαίας, που διενεργεί έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

