Τροχαίο στο Ηράκλειο: Ακρωτηριασμός για να σωθεί η 52χρονη που παρασύρθηκε από φορτηγό

Μάχη για τη ζωή δίνει μια 52χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο Κρήτης μετά από σοβαρό τροχαίο, που οδήγησε τους γιατρούς σε δραστική χειρουργική επέμβαση. Η κατάστασή της παραμένει κρίσιμη, αλλά σταθερή.

14 Φεβ. 2026 13:36
Pelop News

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου μια 52χρονη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή του Γιοφύρου. Οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε ακρωτηριασμό του κάτω άκρου της, προκειμένου να της σώσουν τη ζωή.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν φορτηγό όχημα παρέσυρε την πεζή, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί και να τραυματιστεί βαριά. Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου εισήχθη εσπευσμένα στο χειρουργείο για ορθοπεδική επέμβαση.

Κατά την ιατρική εκτίμηση, διαπιστώθηκε ότι το τραύμα στο δεξί της πόδι ήταν εξαιρετικά σοβαρό και μη αναστρέψιμο. Οι θεράποντες ιατροί αποφάσισαν τον ακρωτηριασμό στο μέσο του μηρού ως τη μοναδική επιλογή για να αποτραπεί ο κίνδυνος για τη ζωή της.

Μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης, η 52χρονη μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου παραμένει διασωληνωμένη και σε καταστολή. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν την κατάστασή της σταθερή, συνεχίζοντας τη στενή παρακολούθηση της υγείας της.

