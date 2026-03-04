Τροχαίο στο Ηράκλειο: Τούμπαρε αυτοκίνητο και εγκλωβίστηκε ο οδηγός ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (4/3) στο Χουδέτσι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ο οδηγός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν. Επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ηρακλείου.

Στην περιοχή έσπευσαν και δυνάμεις της Αστυνομίας για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία των οχημάτων. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.

Πηγή φωτογραφιών: patris.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



