Τροχαίο στο κέντρο του Αγρινίου – Τραυματίστηκε οδηγός μηχανής delivery

16 Δεκ. 2025 18:23
Pelop News

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου στο κέντρο του Αγρινίου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός οδηγού μηχανής delivery.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, το ατύχημα συνέβη όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο, που κινούνταν επί της οδού Κορυτσάς με οδηγό νεαρή γυναίκα, συγκρούστηκε με μηχανή delivery που κινούνταν στην οδό Δασκαλοπούλου.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο τραυματισμός αφορά κάταγμα στο αριστερό πόδι.

Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία Αγρινίου, η οποία διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα.

