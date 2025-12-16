Τροχαίο στο κέντρο του Αγρινίου – Τραυματίστηκε οδηγός μηχανής delivery

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου στο κέντρο του Αγρινίου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός οδηγού μηχανής delivery.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, το ατύχημα συνέβη όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο, που κινούνταν επί της οδού Κορυτσάς με οδηγό νεαρή γυναίκα, συγκρούστηκε με μηχανή delivery που κινούνταν στην οδό Δασκαλοπούλου.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο τραυματισμός αφορά κάταγμα στο αριστερό πόδι.

Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία Αγρινίου, η οποία διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



