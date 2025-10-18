Τροχαίο στο Μενίδι: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε δέντρο – Σοβαρά τραυματίας ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου (18 Οκτωβρίου) στο Μενίδι, προσθέτοντας ένα ακόμη περιστατικό στη μαύρη λίστα των τροχαίων της Αττικής.

Λίγο μετά τις 5:00, αυτοκίνητο που κινούνταν στη λεωφόρο Πάρνηθος, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός, ο οποίος ωστόσο κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Το νέο περιστατικό έρχεται λίγες ώρες μετά τα θανατηφόρα τροχαία της Παρασκευής, που βύθισαν την Αττική σε πένθος, επαναφέροντας το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στο προσκήνιο.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



