Τροχαίο τεσσάρων ΙΧ κι ενός φορτηγού στη Θεσσαλονίκης – Μουδανιών ΒΙΝΤΕΟ

Καραμπόλα με πέντε οχήματα να εμπλέκονται, σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στο ύψος του εμπορικού κέντρου Mediterranean Cosmos.

Σύμφωνα με το Thestival, η σύγκρουση μεταξύ των οχημάτων – τέσσερα ΙΧ και ένα φορτηγό – σημειώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες, στο ρεύμα προς Χαλκιδική.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν ελαφρά ένας άνδρας και μία γυναίκα και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Στο σημείο έχει προκύψει έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

