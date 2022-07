Τρομακτικό ατύχημα σε συναυλία στο Χονγκ Κονγκ: Κατέρρευσε οθόνη πάνω σε χορευτές – ΒΙΝΤΕΟ

Μια γιγαντοοθόνη κατέρρευσε κατά τη διάρκεια συναυλίας του υπερδημοφιλούς συγκροτήματος Mirror στο Χονγκ Κονγκ, τραυματίζοντας δύο από τους χορευτές που βρίσκονταν στη σκηνή.

Η συναυλία αμέσως διακόπηκε και ο μάνατζερ της μπάντας ζήτησε από το πλήθος να αποχωρήσει ησύχως από το χώρο.

Το σοκαριστικό ατύχημα καταγράφηκε σε πλήθος βίντεο που ανέβηκαν στα social media.

Η οθόνη φαίνεται να χτυπά έναν από τους χορευτές στο σώμα και στο κεφάλι και ρίχνει κάτω έναν άλλον την ώρα που το κοινό αρχίζει να ουρλιάζει τρομοκρατημένο, σύμφωνα με τον βρετανικό Guardian.

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως ειδοποιήθηκε για το περιστατικό και ότι δύο άντρες χζορευτές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Queen Elizabeth, έχοντας τις αισθήσεις του.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν και πολλές θαυμάστριες εξαιτίας του σοκ που υπέστησαν.

Το boy band έδινε συναυλία στο Coliseum του Χονγκ Κονγκ το βράδυ της Πέμπτης, στο πλαίσιο μιας σειράς εμφανίσεων. Η κυβέρνηση της πόλης έδωσε εντολή να παγώσουν τα υπόλοιπα σόου έως ότου ελεγχθούν οι τοποθεσίες διεξαγωγής τους.

Το γκρουπ είναι υπερ-δημοφιλές στο Χονγκ Κονγκ και πολλοί τους πιστώνουν την επιτυχία πως έχουν αναβιώσει την Cantopop, την τοπική ποπ μουσική.

Horror at Hong Kong boyband concert as huge video screen falls on to performers https://t.co/IbD1n4KIvF

— The Guardian (@guardian) July 29, 2022