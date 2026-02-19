Τρομερό, κατασχέθηκε υποβρύχιο που μετέφερε τέσσερις τόνους κοκαΐνης! ΦΩΤΟ

Το Πολεμικό Ναυτικό του Μεξικού το αναχαίτισε

Τρομερό, κατασχέθηκε υποβρύχιο που μετέφερε τέσσερις τόνους κοκαΐνης! ΦΩΤΟ
19 Φεβ. 2026 20:43
Pelop News

ΣτοΜεξικό το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας αναχαίτισε υποβρύχιο που μετέφερε σχεδόν 4 τόνους κοκαΐνης στον Ειρηνικό Ωκεανό, στα ανοικτά των δυτικών ακτών της χώρας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Ασφάλειας και Προστασίας του Πολίτη, Ομάρ Γκαρσία Χάρφους.

Αποκάλυψη Reuters: Απαισιόδοξες οι ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία

«Την τελευταία εβδομάδα, ναυτικές επιχειρήσεις οδήγησαν στην κατάσχεση σχεδόν 10 τόνων αυτού του ναρκωτικού. Πρόκειται για άμεσο πλήγμα πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στους μηχανισμούς χρηματοδότησης του οργανωμένου εγκλήματος, που αποτρέπει τη διανομή εκατομμυρίων δόσεων κοκαΐνης στους δρόμους και προασπίζει την ασφάλεια μεξικανικών οικογενειών», ανέφερε ο μεξικανός υπουργός σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, συμπληρώνοντας πως οι αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:20 Δυτική Αχαΐα: Πυρκαγιά σε πτηνοτροφική μονάδα, ισχυρές δυνάμεις στο σημείο
21:10 Μεγάλο σοκ στον Ολυμπιακό με τον Μιλουτίνοφ, υπέστη κάταγμα! ΒΙΝΤΕΟ
21:00 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Μία φωτογραφία στο Μόναχο
20:49 Νέα δεδομένα από Metron Analysis: Στις 16,7 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ, μεγάλη αύξηση της «γκρίζας ζώνης», πτώση για Καρυστιανού, Τσίπρα
20:43 Τρομερό, κατασχέθηκε υποβρύχιο που μετέφερε τέσσερις τόνους κοκαΐνης! ΦΩΤΟ
20:32 Πέθανε ο θρυλικός προπονητής Σεπ Πιόντεκ
20:21 Αποκάλυψη Reuters: Απαισιόδοξες οι ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία
20:11 «Νέος στόχος τα play-offs, γυρίσαμε τον διακόπτη»
20:00 Ταξί χωρίς οδηγό στην Πάτρα: ανέκδοτο; – Έρχονται στην Ευρώπη και την Ελλάδα
19:50 Δήμος Πατρέων: Ψηφίσματα, για το φωτογραφικό υλικό από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή και τον Κουβανικό λαό
19:43 Σεισμός ταρακούνησε το Ξυλόκαστρο!
19:40 Κακοκαιρία: Βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα, συνεχίζονται τα ισχυρά φαινόμενα
19:30 Η θέση του Φοίνικα Αγυιάς για τον Φ. Οικονόμου και το κλειστό της Αλεξιώτισσας
19:21 Φωτήλας: «Η Αχαΐα μπορεί! Θερμά συγχαρητήρια στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σελιανιτίκων “Ήλιος”»
19:10 Ο Ολυμπιακός χαλαρά προκρίθηκε στον τελικό και…περιμένει τον Παναθηναϊκό
19:00 10 Ουκρανοί κέρδισαν 1.200 στρατιώτες ΝΑΤΟ
18:51 Ο Μπρατ Πιτ «μοιράζει» χρήμα στην Ύδρα, οι κομπάρσοι στην ταινία έως 200 ευρώ την ημέρα!
18:41 «Αν νόμιζαν ότι θα φοβηθώ και θα φύγω, έκαναν λάθος», ο Γεωργιάδης για επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας, ΒΙΝΤΕΟ
18:30 Βόλος: Συλλήψεις δύο νεαρών για ναρκωτικά
18:21 Γερμανία: Κατηγορείται για κλοπή διαιτητής που ξυλοκοπήθηκε αφού έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό του σε γήπεδο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ