Τρομερό, κατασχέθηκε υποβρύχιο που μετέφερε τέσσερις τόνους κοκαΐνης! ΦΩΤΟ

ΣτοΜεξικό το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας αναχαίτισε υποβρύχιο που μετέφερε σχεδόν 4 τόνους κοκαΐνης στον Ειρηνικό Ωκεανό, στα ανοικτά των δυτικών ακτών της χώρας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Ασφάλειας και Προστασίας του Πολίτη, Ομάρ Γκαρσία Χάρφους.

Como parte de la vigilancia permanente que lleva a cabo la Secretaría de Marina en mares mexicanos, en Manzanillo, Colima, personal de la Armada de México @SEMAR_mx interceptaron un semisumergible que transportaba 179 bultos con aproximadamente 4 toneladas de cocaína y… pic.twitter.com/SqFRAGZykD — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 19, 2026

«Την τελευταία εβδομάδα, ναυτικές επιχειρήσεις οδήγησαν στην κατάσχεση σχεδόν 10 τόνων αυτού του ναρκωτικού. Πρόκειται για άμεσο πλήγμα πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στους μηχανισμούς χρηματοδότησης του οργανωμένου εγκλήματος, που αποτρέπει τη διανομή εκατομμυρίων δόσεων κοκαΐνης στους δρόμους και προασπίζει την ασφάλεια μεξικανικών οικογενειών», ανέφερε ο μεξικανός υπουργός σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, συμπληρώνοντας πως οι αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις.

🚨 #MarinaTeInforma Comprometidos con el bienestar y la seguridad de las familias mexicanas, y como resultado de operaciones de vigilancia marítima, #PersonalNaval aseguró a más de 250 millas náuticas al sur suroeste del puerto de Manzanillo, una embarcación semisumergible con… pic.twitter.com/uzHVvBdpVu — SEMAR México (@SEMAR_mx) February 19, 2026

