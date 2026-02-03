Τρομερός σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ στη Μιανμάρ

Μεγάλος σεισμός μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα (3/2/2026) στη Μιανμάρ, σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Σοκ, μαθητής μαχαίρωσε και τραυμάτισε σοβαρά την καθηγήτριά του!

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων σύμφωνα με το GFZ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



