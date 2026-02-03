Τρομερός σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ στη Μιανμάρ
Είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων σύμφωνα με το GFZ.
Μεγάλος σεισμός μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα (3/2/2026) στη Μιανμάρ, σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων σύμφωνα με το GFZ.
