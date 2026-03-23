Τρόμος από τον αέρα: Η στιγμή της σύγκρουσης του αεροσκάφους της Air Canada Express με το πυροσβεστικό όχημα στο αεροδρόμιο LaGuardia, ΒΙΝΤΕΟ

Το οπτικό υλικό, που δημοσίευσε η New York Post

Τρόμος από τον αέρα: Η στιγμή της σύγκρουσης του αεροσκάφους της Air Canada Express με το πυροσβεστικό όχημα στο αεροδρόμιο LaGuardia, ΒΙΝΤΕΟ
23 Μαρ. 2026 21:50
Pelop News

Σε σοκαριστικό βίντεο καταγράφεται καρέ καρέ τη στιγμή της φονικής σύγκρουσης στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Το οπτικό υλικό, που δημοσίευσε η New York Post, έχει καταγράψει την «τρελή» πορεία και τη στιγμή που το αεροσκάφος CRJ-900 (Bombardier) της Air Canada Express προσκρούει με μεγάλη ταχύτητα σε πυροσβεστικό όχημα στον διάδρομο του LaGuardia, με τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο των δύο πιλότων που επέβαιναν στο αεροσκάφος.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, το πυροσβεστικό όχημα κινείτο προς άλλο σημείο του αεροδρομίου, προκειμένου να συνδράμει σε περιστατικό που αφορούσε διαφορετικό αεροσκάφος, όταν χτυπήθηκε από το Bommbardier. Το βίντεο που καταγράφηκε από κάμερα εντός του αεροδρομίου δείχνει τη στιγμή της σύγκρουσης.

Στα πλάνα φαίνεται το αεροπλάνο της Air Canada να συνεχίζει την πορεία του στον διάδρομο ακόμη και μετά την πρόσκρουση στο πυροσβεστικό όχημα, το οποίο χτυπήθηκε στα πλάγια και καταστράφηκε ολοσχερώς.

