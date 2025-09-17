Τρόμος για 14χρονη: Θύμα revenge porn από 25χρονο, τον γνώρισε μέσα από το διαδίκτυο

Όλα ξεκίνησαν με τη γνωριμία της ανήλικης μαθήτριας με τον 25χρονο πριν από μερικούς μήνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

17 Σεπ. 2025 14:05
Pelop News

Χειροπέδες σε έναν 25χρονο πέρασαν αστυνομικοί του Τ.Δ.Ε.Ε. Χαλανδρίου, μετά την καταγγελία ενός 14χρονου κοριτσιού για εκδικητική πορνογραφία σε βάρος της.

Όλα ξεκίνησαν με τη γνωριμία της ανήλικης μαθήτριας με τον 25χρονο πριν από μερικούς μήνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο νεαρός άνδρας κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της 14χρονης, καταφέρνοντας να την πείσει να του στείλει ερωτικές φωτογραφίες και βίντεο.

Στη συνέχεια ξεκίνησε ο εφιάλτης, καθώς ο νεαρός άρχισε να την εκβιάζει απαιτώντας κι άλλο πορνογραφικό υλικό, προκειμένου να μην δημοσιεύσει στο διαδίκτυο αυτό που ήδη είχε.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί του Τ.Δ.Ε.Ε. Χαλανδρίου ταυτοποίησαν τον 25χρονο, τον εντόπισαν και του πέρασαν χειροπέδες.

Όπως φαίνεται, είχε διαπράξει τους ίδιους εκβιασμούς και σε άλλες κοπέλες. Μάλιστα, στα 3 κινητά τηλέφωνα του βρέθηκαν βίντεο και φωτογραφίες ερωτικού περιεχομένου, πιθανότατα με ανήλικες κοπέλες.

Στην οικία του βρέθηκαν ένα αεροβόλο πιστόλι, μία σιδερογροθιά κ.ά. αντικείμενα.
