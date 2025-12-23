Τσάμπα περιμένατε αναλύσεις και φάσεις από Λανουά, η ΕΠΟ τον «έκοψε», αυτός είναι ο λόγος!

Απίθανα πράγματα από την ΕΠΟ. Ανακοίνωσε ότι πλέον δεν θα προβάλλονται βίντεο με την ανάλυση των φάσεων κάθε αγωνιστικής από τον Γάλλο πρόεδρο της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά.

Σοκ για την Καλαμάτα, η ΕΠΟ ανακάλεσε την άδεια συμμετοχής της στη Super League 2!

Ο επίσημος λόγος αυτής της απόφασης είναι ότι αυτά έπαψαν να είναι αντικείμενο αξιοποίησης και κατέληξαν σε αντικείμενο εκμετάλλευσης!

Αν λοιπόν περιμένατε να μάθετε για τα γκολ της ΑΕΚ που ακυρώθηκαν και αυτά που μέτρησαν ή για το πέναλτι που ζήτησε ο Ολυμπιακός, ή τις καθυστερήσεις που έγιναν αντικείμενο σχολιασμού για το ματς των «ερυθρόλευκων» με την Κηφισιά θα μείνετε με την απορία τι θα (μας) έλεγε ο Λανουά…

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

“Η ΚΕΔ ανακοινώνει την απόφασή της να διακόψει την εβδομαδιαία ανάλυση φάσεων από αγώνες της Super League 1.

Επί της αρχής, το εβδομαδιαίο βίντεο της ΚΕΔ είχε ως αποκλειστικό σκοπό την επιμόρφωση του φίλαθλου κοινού. Δυστυχώς, όμως, επί της ουσίας το βίντεο έπαψε να είναι αντικείμενο αξιοποίησης και κατέληξε σε αντικείμενο εκμετάλλευσης και μάλιστα συστηματικής και συστημικής, καθότι οργανωμένης.

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας επιφυλάσσεται να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις επιμόρφωσης της ποδοσφαιρικής κοινής γνώμης”.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



