Τσάμπα περιμένατε αναλύσεις και φάσεις από Λανουά, η ΕΠΟ τον «έκοψε», αυτός είναι ο λόγος!

Αν λοιπόν περιμένατε να μάθετε για τα γκολ της ΑΕΚ που ακυρώθηκαν και αυτά που μέτρησαν ή για το πέναλτι που ζήτησε ο Ολυμπιακός, ή τις καθυστερήσεις που έγιναν αντικείμενο σχολιασμού για το ματς των «ερυθρόλευκων» με την Κηφισιά θα μείνετε με την απορία

Τσάμπα περιμένατε αναλύσεις και φάσεις από Λανουά, η ΕΠΟ τον «έκοψε», αυτός είναι ο λόγος!
23 Δεκ. 2025 18:34
Pelop News

Απίθανα πράγματα από την ΕΠΟ.  Ανακοίνωσε ότι πλέον δεν θα προβάλλονται βίντεο με την ανάλυση των φάσεων κάθε αγωνιστικής από τον Γάλλο πρόεδρο της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά.

Σοκ για την Καλαμάτα, η ΕΠΟ ανακάλεσε την άδεια συμμετοχής της στη Super League 2!

Ο επίσημος λόγος αυτής της απόφασης είναι ότι αυτά έπαψαν να είναι αντικείμενο αξιοποίησης και κατέληξαν σε αντικείμενο εκμετάλλευσης!

Αν λοιπόν περιμένατε να μάθετε για τα γκολ της ΑΕΚ που ακυρώθηκαν και αυτά που μέτρησαν ή για το πέναλτι που ζήτησε ο Ολυμπιακός, ή τις καθυστερήσεις που έγιναν αντικείμενο σχολιασμού για το ματς των «ερυθρόλευκων» με την Κηφισιά θα μείνετε με την απορία τι θα (μας) έλεγε ο Λανουά…

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ
“Η ΚΕΔ ανακοινώνει την απόφασή της να διακόψει την εβδομαδιαία ανάλυση φάσεων από αγώνες της Super League 1.

Επί της αρχής, το εβδομαδιαίο βίντεο της ΚΕΔ είχε ως αποκλειστικό σκοπό την επιμόρφωση του φίλαθλου κοινού. Δυστυχώς, όμως, επί της ουσίας το βίντεο έπαψε να είναι αντικείμενο αξιοποίησης και κατέληξε σε αντικείμενο εκμετάλλευσης και μάλιστα συστηματικής και συστημικής, καθότι οργανωμένης.

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας επιφυλάσσεται να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις επιμόρφωσης της ποδοσφαιρικής κοινής γνώμης”.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:31 Σύλλογος Ιατρικών Επισκεπτών Αχαΐας-Ηλείας: Σπουδαία δράση, δίπλα στη Μέριμνα
19:21 Τότε θα γίνει η κηδεία του Λευτέρη Κακουλίδη
19:10 Είναι πραγματική τρέλα! Στα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια το τζακ πoτ του αμερικανικού χριστουγεννιάτικου λαχείου Powerball
19:00 Οδηγούν την κοινωνία στο μίσος και την τοξικότητα
18:46 Μαθητής 14 χρονών συνελήφθη με αυτοσχέδιο γυάλινο μαχαίρι έξω από σχολείο!
18:34 Τσάμπα περιμένατε αναλύσεις και φάσεις από Λανουά, η ΕΠΟ τον «έκοψε», αυτός είναι ο λόγος!
18:22 Αγρότες: Από την Πάτρα μέχρι τα Μάλγαρα και από τη Θήβα στη Νίκαια , όλα τα μπλόκα LIVE
18:21 Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της ΠΔΕ για το 2026 – Ν. Φαρμάκης: «Κάνουμε κάθε χρόνο ένα βήμα προς τα εμπρός»
18:10 Κίνδυνος στο Τσέρνομπιλ: «Η ”σαρκοφάγος” από πάνω δεν θα αντέξει άμεσο πλήγμα ρωσικού πυραύλου ή drone»
18:08 Αγωγή καταθέτει η Μαρία Συρεγγέλα κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου – Πού εμπλέκεται η Καλλιόπη Σεμερτζίδου
18:05 Hellenic Train: Επιπλέον δρομολόγια στον Οδοντωτό στη γραμμή Διακοπτό-Καλάβρυτα ενόψει γιορτών
18:00 Η νέα παράσταση του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας στο «Μπάρρυ»: Στην «Π» η πρωταγωνίστρια Θεοδώρα Σιάρκου
17:50 Εντυπωσιακές εικόνες, εκατοντάδες Άγιοι Βασίληδες με γόνδολες στο Μεγάλο Κανάλι της Βενετίας, ΒΙΝΤΕΟ
17:39 Τα «αλλάζει» ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ για την παρουσία στρατού και δημιουργία οικισμών στη Γάζα
17:28 Σοκ για την Καλαμάτα, η ΕΠΟ ανακάλεσε την άδεια συμμετοχής της στη Super League 2!
17:18 Χειμερινές διακοπές με voucher κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ – Σε ποιες περιοχές
17:12 Γιατί αλλάζει η έδρα στο παιχνίδι Παρτίζαν-Ολυμπιακός
17:10 Αγανάκτηση μεταφορέων για τα μπλόκα: «Τα δρομολόγια διπλασιάστηκαν – Στα όρια οι οδηγοί»
17:02 Ποδαρικό με μειώσεις ΕΝΦΙΑ – Για ποιες περιοχές της Αχαΐας έρχονται μειώσεις
17:01 Κλήση από ΔΕΑΒ σε Ατρόμητο, Αχαϊκή και παίκτες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ