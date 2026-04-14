Τσάμπιονς Λιγκ: Σπουδαίες μάχες περιλαμβάνουν οι σημερινοί αγώνες

14 Απρ. 2026 10:19
Pelop News

Το πρόγραμμα της Τρίτης (14/4) περιλαμβάνει δύο μεγάλες αναμετρήσεις για τα προημιτελικά του Champions League. Η Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία νίκησε 2-0 στο Καμπ Νόου, φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα, η οποία αναζητεί την remontada.

Στο έτερο παιχνίδι, η Λίβερπουλ υποδέχεται την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία έχει επίσης προβάδισμα 2-0 από το πρώτο παιχνίδι στο Παρκ Ντε Πρενς.

Αναλυτικά οι μεταδόσεις της Τρίτης (14/4)

17:00 Cyprus League by Stoiximan: ΑΠΟΕΛ – Απόλλων Λεμεσού / COSMOTE SPORT 3 HD

21:00 Roshn Saudi League: Αλ Καντσία – Αλ Σαμπάμπ / COSMOTE SPORT 5 HD

21:00 Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027: Αγγλία – Ισπανία / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

22:00 Sky Bet EFL Championship: Σαουθάμπτον – Μπλάκμπερν / COSMOTE SPORT 8 HD

22:00 Sky Bet EFL Championship: Πόρτσμουθ – Ίπσουιτς / COSMOTE SPORT 7 HD

22:00 UEFA Champions League: Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν / COSMOTE SPORT 3 HD

22:00 UEFA Champions League: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα / COSMOTE SPORT 2 HD

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
10:19 Τσάμπιονς Λιγκ: Σπουδαίες μάχες περιλαμβάνουν οι σημερινοί αγώνες
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ