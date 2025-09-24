Τσαγκαράδα: Από τα ομορφότερα χωριά του Πηλίου, τι να δείτε

Η Τσαγκαράδα απέχει περίπου μισή ώρα από τον Βόλο και είναι ένα από τα πανέμορφα χωριά που διαθέτει ο ορεινός όγκος.

Η σημερινή μας επιλογή είναι το χωριό Τσαγκαράδα, στο Πήλιο το οποίο για πολλούς είναι ιδανικό για φθινοπωρινές επισκέψεις.
Λίγο πριν φτάσετε στην κεντρική πλατεία της Τσαγκαράδας θα κάνετε την επόμενη στάση, μπροστά στην Αχιλλοπούλειο Σχολή –ένα από τα πιο εμβληματικά κτήρια του Πηλίου. Κατασκευάστηκε το 1864, με δωρεά των Αιγυπτιωτών αδερφών Αχιλλόπουλων, αρχικά για να στεγάσει αστική σχολή. Το 1905 έγινε εμπορική και προσέλκυσε φοιτητές από όλα τα μέρη της Ελλάδας.
Μόλις μπεις στο χωριό, η πρώτη στάση γίνεται πολύ σύντομα, καθώς λίγα μέτρα πιο πέρα, στα αριστερά, θα δείτε να υψώνεται το Καρτάλειο Δημοτικό Σχολείο. Η, μάλλον, ό,τι έχει απομείνει από αυτό. Παρότι έχει χαρακτηριστεί ως «έργο τέχνης». Στη συνέχεια απλώς ακολουθείτε τη σήμανση και αφήνεστε στη μαγεία του τόπου.
Τεράστια πλατάνια, αγριοκαστανιές και οξιές κρύβουν τον ουρανό. Πεσμένα κάστανα και πλατανόφυλλα, με όλες τις αποχρώσεις του κίτρινου και του πορτοκαλί, υφαίνουν γήινα «χαλιά».
Στο προαύλιο του κοντινού, πετρόκτιστου κτιρίου τα παιδιά παίζουν μπάλα. Το επιβλητικό οικοδόμημα του 1909, που κληροδότησε στο χωριό ο ευεργέτης Νικόλαος Νανόπουλος, αρχικά λειτούργησε ως οικονομικό γυμνάσιο, ενώ σήμερα στεγάζει το δημοτικό σχολείο της Τσαγκαράδας. Οπως και το Καρτάλειο, έχει χαρακτηριστεί κι αυτό ως «έργο τέχνης» και ευτυχώς ξαναζεί στον 21ο αιώνα.
Το τέρμα αυτής της διαδρομής είναι η κεντρική πλατεία, όπου βρίσκεται και η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Εκεί κυριαρχεί βέβαια ένας διάσημος, θεόρατος πλάτανος, με περίμετρο κορμού που φτάνει τα 14 μέτρα και ηλικία που ο θρύλος ανεβάζει στα 1.000 χρόνια. Δίπλα του, η Αγία Παρασκευή συνδυάζει νεοκλασικά στοιχεία με την κλασική, πηλιορείτικη αρχιτεκτονική.

Στην κάτω πλευρά της πλατείας θα ξεδιψάσετε στις σκεπαστές πέτρινες κρήνες και μετά θα κάνετε στάση για καφέ ή φαγητό στα μαγαζιά που θα δείτε εκεί, ενώ διαθέτει και αρκετούς ξενώνεις για τους τουρίστες που τα τελευταία χρόνια επισκέπτονται το σημείο.
