Τσάι αγάπης και προσφοράς για τα κορίτσια της Πάτρας – Το νέο project του Safety Project

«Save the date» για τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου στις 6 το απόγευμα, όταν ο Safety Project Οργανισμός προσκαλεί το κοινό σε ένα «τσάι αγάπης και προσφοράς» στο Cafe Restaurant Bianco Social Pleasure, παρουσιάζοντας το νέο του project για το 2026.

Ο οργανισμός καλωσορίζοντας το 2026, εγκαινιάζει μια νέα δράση για παιδιά, που αφορά τη δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου μελέτης στο Ίδρυμα Θηλέων Πάτρας, εξοπλισμένου με υπολογιστή, γραφείο και βιβλιοθήκη, με στόχο τη στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας των φιλοξενούμενων παιδιών.

Μουσική, δώρα και εκπλήξεις

Τη βραδιά θα πλαισιώσει μουσικά ο σαξοφωνίστας Νίκος Βεντούρας με live performance, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται δώρα για τους παρευρισκόμενους, με τα τρία φλουριά της βασιλόπιτας να συνοδεύονται από super εκπλήξεις από τα Ζαχαροπλαστεία ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ.

Οι διοργανωτές καλούν το κοινό να στηρίξει τη δράση, συμμετέχοντας σε μια εκδήλωση με κοινωνικό πρόσημο, που συνδυάζει τη διασκέδαση με την προσφορά.

Πληροφορίες συμμετοχής

Οι προσκλήσεις διατίθενται από τις Κατερίνα Βέργη και Ελένη Βασιλόπουλου, με κόστος 15 ευρώ, ενώ την εκδήλωση υποστηρίζουν τα Ζαχαροπλαστεία ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ, Aplopolis, Bianco Social Pleasure, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διά Βίου Μάθηση VERGI και το JuniorsClub.gr.

