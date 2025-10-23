Τσακαλώτος: «Ο Τσίπρας έχει ρόλο σε ένα σχήμα Σοσιαλδημοκρατίας και Αριστεράς που συμφωνεί σε 4-5 θέματα»

Τι αναφέρει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος για τον Αλέξη Τσίπρα κα το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Τσακαλώτος: «Ο Τσίπρας έχει ρόλο σε ένα σχήμα Σοσιαλδημοκρατίας και Αριστεράς που συμφωνεί σε 4-5 θέματα»
23 Οκτ. 2025 10:56
Pelop News

O Αλέξης Τσίπρας μπορεί να έχει ρόλο σε ένα ευρύτερο σχήμα Σοσιαλδημοκρατίας και Αριστεράς, όπου οι δυνάμεις συμφωνούν σε τέσσερα με πέντε βασικά ζητήματα, επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Ευκλείδης Τσακαλώτος. «Αν μπορεί να συμβάλλει και να είναι μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας στην Κεντροαριστερά, είναι καλοδεχούμενος», δήλωσε, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις του κ. Τσίπρα για την «αδιαμεσολάβητη σχέση με τον λαό», ο κ. Τσακαλώτος υπογράμμισε ότι δεν συμφωνεί με την προσέγγιση αυτή. «Αυτό το σχήμα με βρίσκει αντίθετο», πρόσθεσε.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών επισήμανε επίσης ότι η Ελλάδα κινδυνεύει να καταγραφεί ως η «χώρα των χαμένων ευκαιριών», ειδικά σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αναφέρθηκε στο παράδειγμα του Μάριο Ντράγκι, ο οποίος, ως πρωθυπουργός, πραγματοποίησε ευρεία διαβούλευση με συνδικάτα, επιχειρήσεις και κοινωνικούς φορείς πριν από την εφαρμογή του Ταμείου. «Η Ελλάδα δεν ακολούθησε ανάλογη διαδικασία και δεν αξιοποίησε πλήρως τις δυνατότητές της», σημείωσε.

Ο κ. Τσακαλώτος επανέλαβε ότι απαιτείται αναπτυξιακό κράτος, βασισμένο σε αποστολές όπως η αύξηση παραγωγικότητας, η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και η ανάπτυξη υποδομών. «Η κυβέρνηση δεν έκανε διαβούλευση και έδωσε πολλά χρήματα σε επιχειρήσεις που ήταν ήδη έτοιμες με τα δικά τους προγράμματα», τόνισε.

Σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος υπογράμμισε ότι πρόκειται για έναν χώρο ιστορικό και δημοκρατίας, όπου παραδοσιακά γίνονται διαδηλώσεις. «Εκεί διαδηλώσαμε για το 13ωρο, για τα Τέμπη και για τη συμφωνία των Πρεσπών. Είναι ένας χώρος που ανήκει σε όλους», ανέφερε.

Ο ίδιος επισήμανε ότι οι ενέργειες επισκεπτών ή πολιτικών στο μνημείο δεν έχουν καμία πρόθεση προσβολής, αλλά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό πλαίσιο και το πολιτικό πλαίσιο κατά τη στιγμή των τροπολογιών ή των διαδηλώσεων.
23/10/2025
