Τσαλίκης για Μπέο: Σε μια άλλη πραγματικότητα θα το άξιζε ένα βρωμόξυλο

Καλεσμένος της καλής του φίλης, Ναταλίας Γερμανού βρέθηκε ο Γιώργος Τσαλίκης το Σάββατο στο πλατό της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” στον Alpha. Ανάμεσα σε πολλά, δε, ο αγαπημένος τραγουδιστής κλήθηκε να μιλήσει για τη σχέση που διατηρεί σήμερα με τους δυο γιους του καθώς και στη δημόσια έκρηξη που είχε στο πρόσφατο παρελθόν ο Αχιλλέας Μπέος για εκείνον.

Ειδικότερα, ο Γιώργος Τσαλίκης ξεκαθάρισε αρχικά πως “δεν μ’ αρέσει η τοξικότητα του καυγά γιατί με ταράζει. Με ταράζει η ένταση και δεν θέλω να μένω με ένταση πια. Θέλω να είμαι πιο cool, πιο ζεν, πιο χαρούμενος”.

“Ο κ. Μπέος δεν μαζεύεται ο άνθρωπος, ο γιος μου ήθελε να πάμε στον Βόλο για να τον πλακώσει! Τα παιδιά μου έχουν πολύ το αίσθημα του δικαίου γιατί το έχω και γω σαν άνθρωπος. Οπότε ένιωσε εκείνη την στιγμή ότι αδικείται ένας δικός του άνθρωπος και ήθελε να τον πλακώσει. Και να σου πω και κάτι; Σε μια άλλη πραγματικότητα, που θα επιτρεπόταν, μπορεί να το άξιζε ένα βρωμόξυλο”.

“Δεν είμαστε όμως σ’ αυτή την πραγματικότητα. Είμαστε στην πραγματικότητα της ενσυναίσθησης και της αγάπης. Θες να σου πω και την αλήθεια, επειδή τα κλείνω τα πράγματα; Εγώ τον συγχωρώ τον Αχιλλέα Μπέο, γι’ αυτή την άτυχη στιγμή του” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Γιώργος Τσαλίκης στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη στο μαγκαζίνο της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



