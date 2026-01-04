Τσερεντζούλιας στην «Π»: «Κοινά και αθλητισμός είναι διαρκής αγώνας»
Ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Αιγιάλειας και πρωταθλητής ποδηλασίας Χρήστος Τσερεντζούλιας μιλά εφ’ όλης της ύλης στην «Π»
Από τους ξύλινους κύκλους του ποδηλατοδρομίου μέχρι τα έδρανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, η διαδρομή του Χρήστου Τσερεντζούλια είναι μια ιστορία συνέπειας, πειθαρχίας και προσφοράς. Πρωταθλητής ποδηλασίας πίστας, με συμμετοχές σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και νίκες σε βαλκανικά με δεκάδες παρουσίες στο βάθρο πανελλήνιων πρωταθλημάτων, με διακρίσεις που σφράγισαν μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού αθλητισμού, έμαθε από νωρίς τι σημαίνει στόχος, αντοχή, ομαδικότητα, σεβασμός στους κανόνες και διαρκής βελτίωση. Αξίες που δεν έμειναν στην αγωνιστική του καριέρα, αλλά τον ακολούθησαν και στη ζωή μετά τον πρωταθλητισμό. Σήμερα, ως εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Αιγιαλείας για τις αθλητικές οργανώσεις, συνεχίζει να υπηρετεί τον αθλητισμό από ένα διαφορετικό, αλλά εξίσου απαιτητικό μετερίζι. Με γνώση εκ των έσω, εμπειρία και καθαρό όραμα, εργάζεται για τη στήριξη των σωματείων, την ενίσχυση των υποδομών και τη διάδοση του αθλητικού ιδεώδους στη νέα γενιά. Για εκείνον, ο αθλητισμός δεν είναι παρελθόν· είναι διαρκής αγώνας και ατομική υπόθεση.
– Ποια θεωρείτε ότι είναι ο ρόλος των αθλητικών οργανώσεων σε ένα σύγχρονο δήμο; Τι θεωρείτε ως βασική προτεραιότητα στην διαχείριση των δημοτικών αθλητικών υποδομών;
Οι αθλητικές διοργανώσεις αποτελούν βασικό κύτταρο κοινωνικής συνοχής σε έναν σύγχρονο δήμο. Προωθούν τον υγιεινό τρόπο ζωής, δίνουν ευκαιρίες άθλησης σε όλες τις ηλικίες, στηρίζουν τη νεολαία και λειτουργούν ως σύνδεσμος μεταξύ πολιτών και τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρώτη προτεραιότητα είναι η ασφάλεια, η λειτουργικότητα και η συντήρηση των εγκαταστάσεων. Ακολουθεί η ισότιμη πρόσβαση όλων: συλλόγων, μαθητών, πολιτών. Παράλληλα, η μετάβαση σε πράσινες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις μειώνει το κόστος λειτουργίας και δημιουργεί σύγχρονους χώρους άθλησης που σέβονται το περιβάλλον.
– Ποια είναι η προσωπική σας εμπειρία στον χώρο του αθλητισμού ή της διοίκησης;
Η εμπειρία μου ως πρωταθλητής ποδηλασίας πίστας με δίδαξε οργάνωση, πειθαρχία, μεθοδικότητα και στρατηγικό σχεδιασμό, στοιχεία που αξιοποιώ στη διοικητική μου θέση. Τα τελευταία χρόνια, ως εντεταλμένος σύμβουλος Αθλητικών Εκδηλώσεων, έχω συμμετάσχει στον σχεδιασμό, τη διοργάνωση και την εκπροσώπηση του Δήμου σε σημαντικές αθλητικές δράσεις.
– Γιατί πιστεύετε ότι σας δόθηκε η συγκεκριμένη θέση;
Η θέση μου ανατέθηκε λόγω της μακρόχρονης αθλητικής μου πορείας, της εξειδίκευσης στη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και της βαθιάς γνώσης των αναγκών των συλλόγων και των αθλητών καθώς γνωρίζω πως είναι η συμμετοχή στις κορυφαίες παγκόσμιες διοργανώσεις και από τη μεριά του αθλητή και του προπονητή, οπότε μου είναι ένα οικείο περιβάλλον. Παράλληλα, η ενεργή επαφή μου με την τοπική κοινωνία και τα αθλητικά σωματεία, καθώς και η διάθεση προσφοράς έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην επιλογή μου.
– Πώς προγραμματίζετε, υλοποιείτε και παρακολουθείτε αθλητικά προγράμματα;
Ακολουθώ ένα ολοκληρωμένο πλάνο: Σχεδιασμός προγράμματος με σαφείς στόχους, χρονοδιαγράμματα και προϋπολογισμό. Συνεργασία με συλλόγους, φορείς και υπηρεσίες του Δήμου για την υλοποίηση. Παρακολούθηση και αξιολόγηση μέσω τακτικών συναντήσεων και αναφορών. Βελτιστοποίηση, ώστε κάθε επόμενη δράση να είναι πιο αποδοτική καθώς και προσπάθεια ώστε κάθε νέα αθλητική διοργάνωση να γίνεται θεσμός.
– Με ποιο τρόπο θα βελτιώνατε την επικοινωνία μεταξύ δήμου και αθλητικών συλλόγων;
Εχει βελτιωθεί ήδη με την αρωγή μου, καθώς όπως καταλαβαίνετε είναι πιο εύκολο σε ένα σωματείο να έχει στο τραπέζι στο Δήμο ένα αθλητή-προπονητή. Υπάρχει τακτική επικοινωνία με τους αθλητικούς συλλόγους. Γνωρίζουμε τις ελλείψεις και προσπαθούμε κάθε φορά να κάνουμε και από κάτι, στο μέτρο πάντα του δυνατού. Ομως προσπαθούμε να είμαστε πλάι τους και ειδικότερα τα τελευταία χρόνια με την πλατφόρμα E-Kouros, είναι πιο εύκολο για εμάς αλλά και την κοινωνία να γνωρίζει τα επίσημα και αναγνωρισμένα σωματεία. Η ανοικτή επικοινωνία μειώνει τις παρεξηγήσεις και αυξάνει την αποτελεσματικότητα.
– Ποια είναι η στρατηγική σας για την ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού;
Υποστήριξη μεγάλων διοργανώσεων όπως Ημιμαραθώνιος, ποδηλατικά events και σχολικές δράσεις. Δημιουργία νέων δωρεάν χώρων άθλησης για όλους. Αναβάθμιση υποδομών ώστε να γίνουν πιο προσβάσιμες και φιλόξενες. Εκδηλώσεις στα σχολεία για προώθηση της κίνησης και της υγείας. Ολα αυτά φυσικά σε συνεργασία με τους αθλητικούς μας συλλόγους για κοινές δράσεις.
– Πώς αξιολογείτε την κατάσταση των σημερινών δημοτικών εγκαταστάσεων; Πώς θα κάνατε πιο «πράσινες» τις αθλητικές εγκαταστάσεις;
Εχουμε ήδη βελτιώσει πολλές από αυτές με φωτισμό LED, αυτόματο πότισμα κι εξοικονόμηση νερού. Εχουμε κάδους ανακύκλωσης έξω από πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις, ενώ έχουμε προχωρήσει και στην αντικατάσταση παλαιών υλικών με οικολογικά. Επιπλέον είμαστε σε επαφή τόσο με το υπουργείο αθλητισμού, όσο και με την περιφέρεια για νέα προγράμματα χρηματοδότησης για μεγάλες αναβαθμίσεις των γηπέδων μας και δημιουργία νέων.
-Τι δυνατότητες υπάρχουν για ανάπτυξη νέων αθλητικών δραστηριοτήτων στον Δήμο Αιγιαλείας;
Ο Δήμος Αιγιαλείας διαθέτει μοναδικό φυσικό περιβάλλον που επιτρέπει τη διεξαγωγή πολλών αθλητικών εκδηλώσεων. Γίνονται διοργανώσεις υψηλότατου επιπέδου σε αγώνες τρεξίματος (Ημι-μαραθώνιος, Γύρος λίμνης Τσιβλού, αγώνες στίβου και πανελλήνιο πρωτάθλημα 10.000 μέτρων). Στο μηχανοκίνητο αθλητισμό είμαστε στο πρόγραμμα πανελληνίου πρωταθλήματος με την ανάβαση της Αρχαίας Αιγείρας. Πλέον είμαστε και στο σκάκι μετά τις επιτυχημένες διοργανώσεις 2 πανελληνίων πρωταθλημάτων στην περιοχή μας. Μπορούμε και στη ποδηλασία να φέρουμε άμεσα πανελλήνιο πρωτάθλημα, όπως κάνουμε ήδη με την ποδηλατική μας ανάβαση. Ενώ αν είχαμε μεγαλύτερο κλειστό γυμναστήριο θα μπορούσαμε να έχουμε και άλλες μεγάλες εκδηλώσεις στην περιοχή μας.
– Πώς θα ενισχύατε τη συνεργασία με αθλητικούς συλλόγους, ομοσπονδίες, ΕΠΟ και τη σχέση του δήμου με αυτές;
Δουλειά μας είναι η πιο ομαλή και δημιουργική συνεργασία μεταξύ των συλλόγων. Αυτό επιτυγχάνεται με διάλογο και με κοινή προσπάθεια στις εκδηλώσεις. Καθώς την τεχνογνωσία την έχουν οι σύλλογοι, ο Δήμος διαθέτει τις εγκαταστάσεις και τα χρήματα, τα οποία θα επιχορηγήσει στο εκάστοτε σύλλογο με σκοπό την ανάπτυξη του αθλητισμού και της αθλητικής κουλτούρας γενικότερα.
– Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του δημοτικού αθλητισμού στη χώρα μας;
Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η υποχρηματοδότηση και η έλλειψη σταθερού στρατηγικού σχεδίου. Παράλληλα, η έλλειψη προσωπικού και η γήρανση των υποδομών εμποδίζουν την ανάπτυξη. Οι δήμοι συνήθως λειτουργούν με αποσπασματικές λύσεις αντί για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, καθώς κάθε συνάδελφός ίσως έχει διαφορετική οπτική για τον αθλητισμό.
– Τι αλλαγές πιστεύετε ότι έχετε φέρει τα τελευταία δυο χρόνια ως εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου για τις αθλητικές οργανώσεις;
Εχουμε καταφέρει τα τελευταία δύο χρόνια να διπλασιάσουμε τον αριθμό των αθλητικών εκδηλώσεων στον Δήμο μας, πράγμα που σημαίνει προβολή της Αιγιάλειας μέσω αθλητικού τουρισμού. Δεν είναι λίγο πως ο Δήμος μας για το 2025 φιλοξένησε για πρώτη φορά τέσσερα Πανελλήνια πρωταθλήματα! Πανελλήνιο πρωτάθλημα 10.000 μέτρων (ΣΕΓΑΣ-Αθηνόδωρος) Ανάβαση αρχαίας Αιγείρας (Ομαε-Αλμα Αιγίου) Πανελλήνιο ομαδικό πρωτάθλημα σκάκι παίδων-κορασίδων και ατομικό πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών (ΕΣΟ-ΑΣΟΑ). Εχω θέσει τα θεμέλια ώστε ο Δήμος να αποκτήσει δυναμική παρουσία στον ελληνικό αθλητικό χάρτη όπως μας αξίζει
