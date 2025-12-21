Τσιάρας: Απαιτείται υπευθυνότητα για να σταματήσει η ταλαιπωρία της κοινωνίας – Κάλεσμα σε διάλογο

Την εκτίμηση ότι μπορεί να βρεθεί κοινός τόπος συνεννόησης με τους αγρότες, ώστε να προχωρήσει ο διάλογος με την κυβέρνηση και να περιοριστεί η κοινωνική ταλαιπωρία εν μέσω των εορτών, εξέφρασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας. Μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στον ΣΚΑΪ, ανέφερε παράλληλα ότι εξετάζονται και υλοποιούνται πρόσθετα μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα.

Αγρότες: Χριστούγεννα στα μπλόκα, επιμένουν στις κινητοποιήσεις – Άνοιγμα διοδίων και λωρίδων κυκλοφορίας για τους εκδρομείς

Όπως ανακοίνωσε, στα προϊόντα που θα ενισχυθούν οικονομικά, πέραν του σιταριού και του βαμβακιού, θα ενταχθεί και η μηδική. Η απόφαση αυτή, όπως εξήγησε, σχετίζεται με τα προβλήματα που προέκυψαν στη διακίνηση του προϊόντος εξαιτίας της ευλογιάς, γεγονός που επηρέασε σημαντικά το εισόδημα των παραγωγών.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης σε παρεμβάσεις που αφορούν το Κτηματολόγιο, επισημαίνοντας ότι προχωρά η διευθέτηση ζητημάτων με αγροτεμάχια τα οποία εμφανίζονται ως κρατικά, παρότι καλλιεργούνται επί σειρά ετών από γεωργούς. Παράλληλα, έκανε λόγο για την επίλυση προβλημάτων που είχαν ανακύψει με τα στοιχεία ΚΑΕΚ και ΑΤΑΚ σε συγκεκριμένες περιοχές, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία.

Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη ανταποκριθεί σε βασικά αιτήματα του αγροτικού κόσμου, αναφέροντας μεταξύ άλλων την παράταση του προγράμματος «ΓΑΙΑ» με μειωμένο κόστος αγροτικού ρεύματος, τη δυνατότητα προμήθειας αγροτικού πετρελαίου χωρίς ΕΦΚ, καθώς και την επέκταση της αποζημίωσης του ΕΛΓΑ στο 100% της ασφαλισμένης παραγωγής. Επιπλέον, σημείωσε ότι παρέχεται στοχευμένη οικονομική ενίσχυση σε προϊόντα που πλήττονται από χαμηλές τιμές λόγω της διεθνούς συγκυρίας.

Όπως τόνισε, η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στη συζήτηση και για άλλα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που επιτρέπουν το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και τα εθνικά δημοσιονομικά δεδομένα. Επανέλαβε δε ότι στόχος είναι η εξάντληση κάθε διαθέσιμου πόρου για τη στήριξη των αγροτών.

Κλείνοντας, ο υπουργός απηύθυνε έκκληση για υπευθυνότητα, επισημαίνοντας ότι με συνεννόηση και από τις δύο πλευρές μπορούν να σταματήσουν οι κινητοποιήσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα της κοινωνίας. Υπενθύμισε, τέλος, τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το 2019 έως σήμερα, καθώς και την πρόθεση χάραξης Εθνικής Στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα, μέσω της Διακομματικής Επιτροπής που έχει ανακοινωθεί.

