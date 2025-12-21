Αγρότες: Χριστούγεννα στα μπλόκα, επιμένουν στις κινητοποιήσεις – Άνοιγμα διοδίων και λωρίδων κυκλοφορίας για τους εκδρομείς

Αμετακίνητοι στις θέσεις τους παραμένουν οι αγρότες στα μπλόκα σε διάφορα σημεία της χώρας, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, θεωρώντας τα αιτήματά τους δίκαια και μη διαπραγματεύσιμα. Παράλληλα, λαμβάνουν μέτρα για να μην δυσχεράνουν τις μετακινήσεις του κοινού κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, με άνοιγμα διοδίων και παραχώρηση λωρίδων για τους εκδρομείς.

Σήμερα Κυριακή, στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα, όπου οι αγρότες θα συζητήσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Ανάλογες συνελεύσεις και συντονιστικές συσκέψεις προγραμματίζονται σε άλλα σημεία της χώρας.

Διαβάστε επίσης: Αγρότες: Τα νέα δεδομένα και η εισαγγελική εντολή για καταγραφή και ταυτοποίηση, ΒΙΝΤΕΟ

Οι συμμετέχοντες στα μπλόκα τονίζουν ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσουν πριν την ικανοποίηση βασικών αιτημάτων, όπως η μείωση του κόστους παραγωγής και η ρύθμιση του αγροτικού πετρελαίου. Εκπρόσωπος από το μπλόκο Καλπακίου Ιωαννίνων δήλωσε ότι οι αγρότες δεν θεωρούν βιώσιμη την κατάστασή τους και ότι ο «πραγματικός αγρότης» δεν φοβάται τους ελέγχους.

Ωστόσο, για την εορταστική περίοδο, οι αγρότες προγραμματίζουν τη διευκόλυνση των μετακινήσεων. Από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, θα ανοίξουν τουλάχιστον δύο λωρίδες κυκλοφορίας στα σημεία των μπλόκων, ενώ τα τρακτέρ θα παραμεριστούν. Επιπλέον, σήμερα και τις επόμενες ημέρες θα σηκωθούν εκ νέου οι μπάρες σε διόδια κοντά σε μπλόκα, όπως στα Αφιδνών (στις 5 το απόγευμα από αγρότες Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας), επιτρέποντας τη δωρεάν διέλευση και τη διανομή ενημερωτικού υλικού και προϊόντων στους οδηγούς.

Στα Μάλγαρα η αστυνομία και οι αγρότες συζητούν το ασφαλές άνοιγμα της εθνικής οδού την Τρίτη, ενώ το μπλόκο του Κιάτου μεταφέρθηκε στην επαρχιακή οδό Κιάτου–Στυμφαλίας για λόγους ασφάλειας. Στα διόδια Ωραιοκάστρου, Ευαγγελισμού και Σοφάδων οι μπάρες σηκώθηκαν προσωρινά, δίνοντας διέλευση σε οδηγούς

Οι αγρότες απορρίπτουν προς το παρόν την πρόσκληση σε διάλογο με την κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας τις μέχρι τώρα απαντήσεις ασαφείς και γενικόλογες. Επιμένουν ότι είναι ανοιχτοί σε συζήτηση μόνο εφόσον υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις στο πλαίσιο των αιτημάτων που έχουν καταθέσει.

Μεταξύ των κύριων αιτημάτων περιλαμβάνονται η πλήρης αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ για ζημιές σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο, το πάγωμα οφειλών προς τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία, η αναπλήρωση εισοδήματος για μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους, καθώς και η επίλυση φορολογικών και γραφειοκρατικών ζητημάτων.

Δείτε επίσης: Τσιάρας: Απαιτείται υπευθυνότητα για να σταματήσει η ταλαιπωρία της κοινωνίας – Κάλεσμα σε διάλογο

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης υποστηρίζει ότι από τα 27 αιτήματα, τα 16 έχουν ήδη ικανοποιηθεί ή προωθούνται, ωστόσο οι αγρότες θεωρούν τις ενέργειες αυτές ανεπαρκείς.

Εν τω μεταξύ, στα Ιωάννινα σχηματίζεται δικογραφία μετά από εισαγγελική εντολή για τη χθεσινή άρση μπαρών στην Εγνατία Οδό στο Δροσοχώρι, προκειμένου να ελεγχθεί τυχόν τέλεση αδικημάτων.

Τα μπλόκα σε Θήβα, Κάστρο, Δερβένι και Προμαχώνα παραμένουν ενεργά, με συντονισμό με τις αρχές για την ασφαλή διέλευση οχημάτων. Οι αγρότες προειδοποιούν ότι, εάν δεν υπάρξει πρόοδος, οι κινητοποιήσεις μπορεί να κλιμακωθούν μετά τις γιορτές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



