Αγρότες: Τα νέα δεδομένα και η εισαγγελική εντολή για καταγραφή και ταυτοποίηση, ΒΙΝΤΕΟ

Νέα δεδομένα στα μπλόκα. Συγκεκριμένα εντολή να προχωρήσει στην καταγραφή και ταυτοποίηση όλων όσοι συμμετείχαν στην αγροτική κινητοποίηση ανοίγματος των διοδίων στο Δροσοχώρι Ιωαννίνων, έλαβε η ΕΛΑΣ, κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης.

Αγρότες σηκώνουν μπάρες διοδίων, η κυβέρνηση μιλά για κόστος εκατομμυρίων ΒΙΝΤΕΟ

Ειδικότερα, σχηματίζεται από την Τροχαία Ιωαννίνων, δικογραφία για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν αδικήματα. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων καταγράφηκαν επίσης, όλα τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα, και αξιοποιείται υλικό από κάμερες της Εγνατίας. Παρών στην κινητοποίηση, ήταν και ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΚΚΕ, Νίκος Έξαρχος.

Οι αγρότες έχουν δηλώσει αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους ενώ τα τρακτέρ παραμένουν στα μπλόκα, διαβεβαιώνοντας, ωστόσο, ότι θα διευκολύνουν όσους ταξιδέψουν τις ημέρες των γιορτών. Από την πλευρά του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ανέφερε νωρίτερα πως το 74% των αιτημάτων των αγροτών έχει ικανοποιηθεί και επεσήμανε ότι τα μπλόκα και τα πείσματα δεν ωφελούν ούτε τους αγρότες ούτε τους πολίτες και ότι οι λύσεις προκύπτουν μόνο μέσα από το διάλογο. Όπως δήλωσε, «ο διάλογος είναι πράξη ευθύνης και είναι ο μόνος δρόμος για την επίλυση των προβλημάτων».

Την ίδια ώρα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων χωρίς να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός, έχει ικανοποιηθεί.

Οι αγρότες προχώρησαν σήμερα Σάββατο στον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού του Προμαχώνα και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μόνο για τα φορτηγά.

Σήμερα και αύριο οι αγρότες σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων στα σημεία όπου υπήρχαν τα μπλόκα αφήνοντας τους οδηγούς να περνούν ελεύθερα. Στο μπλόκο του Ε65 στην Καρδίτσα, άνοιξαν τα διόδια Σοφάδων.

Στο μεταξύ και οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια το Μακρυχωρίου, κάτι που θα επαναληφθεί την Κυριακή. Οι αγρότες ανέβασαν τις μπάρες και έβαλαν κουκούλες στις κάμερες.



Παράλληλα και οι αγρότες της Θεσσαλονίκης άνοιξαν λίγο μετά τις 12 τα διόδια Ωραιοκάστρου.

Κλειστά τα διόδια των Μαλγάρων

Στο μεταξύ, κλειστή παραμένει η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στα διόδια των Μαλγάρων, όπου οι αγρότες έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους σε τρακτέρ. Οι αγρότες απέκλεισαν χθες το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και σχεδιάζουν να το κρατήσουν κλειστό μέχρι την Τρίτη. Αποκλεισμένο είναι από την 1η Δεκεμβρίου το ρεύμα προς Αθήνα. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες στον Νότιο Κόμβο Κατερίνης, στην Έφεσο στην Πιερία στο Νησέλι Ημαθίας και στα Κερδύλια Σερρών.

Χαλίκι Αιτωλοακαρνανίας: Δύο σκληρά μπλόκα

Στη θέση Χαλίκι στην Αιτωλοακαρνανία, κόβεται στα δύο η Δυτική Ελλάδα, με αμετακίνητα μπλόκα σε Ιονία Οδό και Ολυμπία.

Το βράδυ της Παρασκευής άνοιξε η παρακαμπτήριος οδός, η Παλαιά Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας είναι αποφασισμένοι και μετά από πολλές μέρες στο Αγγελόκαστρο πήγαν με τα τρακτέρ τους και έκλεισαν και την παρακαμπτήριο αυτή οδό.

