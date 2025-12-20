Αγρότες σηκώνουν μπάρες διοδίων, η κυβέρνηση μιλά για κόστος εκατομμυρίων ΒΙΝΤΕΟ

Με ανοιχτές μπάρες διοδίων και διαρκή παρουσία στους δρόμους συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, στέλνοντας μήνυμα ότι παραμένουν αμετακίνητοι στα αιτήματά τους, παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις και τις προειδοποιήσεις για οικονομικές επιπτώσεις.

Το μεσημέρι άνοιξαν τα διόδια στο Μακροχώρι, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων έως τις 17:00, σε μια κίνηση που οι ίδιοι χαρακτήρισαν συμβολική, με αντίστοιχη δράση να έχει προγραμματιστεί και για την Κυριακή. Παρόμοια εικόνα καταγράφηκε και στα διόδια Δροσοχωρίου στην Εγνατία Οδό, έπειτα από απόφαση του μπλόκου Καλπακίου, με πολλούς διερχόμενους οδηγούς να εκφράζουν τη στήριξή τους προς τους αγρότες.

Στους Σοφάδες Καρδίτσας, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχώρησαν επίσης σε άνοιγμα των διοδίων, με τη διέλευση να γίνεται ελεύθερα έως νωρίς το μεσημέρι, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, το μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο Ε65 αναμένεται να ενισχυθεί με νέα τρακτέρ. Ανοικτά παρέμειναν για συγκεκριμένες ώρες και τα διόδια στο Ωραιόκαστρο, με τους παραγωγούς να δηλώνουν ότι αγωνίζονται για την επιβίωσή τους απέναντι σε πολιτικές που, όπως λένε, τους εκτοπίζουν από τη γη τους.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το οικονομικό αποτύπωμα των κινητοποιήσεων. Σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας υπολόγισε ότι το κόστος από το άνοιγμα των διοδίων ανέρχεται σε περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ ημερησίως, χωρίς να συνυπολογίζεται η Αττική Οδός. Όπως τόνισε, τα χαμένα έσοδα μετατρέπονται σε αξιώσεις των παραχωρησιούχων σε βάρος του Δημοσίου, επιβαρύνοντας τελικά τον Έλληνα φορολογούμενο.





Ο κ. Δήμας υποστήριξε ότι όσοι προχωρούν στο άνοιγμα των διοδίων με το επιχείρημα της διευκόλυνσης των πολιτών, στην πράξη μεταφέρουν το κόστος σε όλους, τόσο σε όσους χρησιμοποιούν τους δρόμους όσο και σε εκείνους που δεν τους χρησιμοποιούν.

Παράλληλα, παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα η εθνική οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης στα διόδια των Μαλγάρων, όπου οι αγρότες έχουν ενισχύσει την παρουσία τους με τρακτέρ. Το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει αποκλεισμένο από τις αρχές Δεκεμβρίου, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη έκλεισε εκ νέου, με τους αγρότες να δηλώνουν ότι θα διατηρήσουν τον αποκλεισμό έως την Τρίτη.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται και σε σειρά άλλων σημείων της χώρας, με μπλόκα στον Νότιο Κόμβο Κατερίνης, στην Πιερία, στη Σάμο, στη Στερεά Ελλάδα, καθώς και σε τελωνεία, όπως της Εξοχής, του Προμαχώνα και των Ευζώνων, όπου εφαρμόζονται πολύωροι αποκλεισμοί, κυρίως για τα φορτηγά.

Στην Αχαΐα, οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα, με νέα συνέλευση να έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να ανοίξει μία λωρίδα κυκλοφορίας προς Πύργο και Αθήνα τις επόμενες ημέρες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει πρόθεση αποχώρησης από τις κινητοποιήσεις.

