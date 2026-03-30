Τσιάρας από τις Βρυξέλλες: Στήριξη σε αγρότες και αλιείς με φόντο το κόστος παραγωγής και τις νέες συμφωνίες

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται σήμερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, για τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας, μεταφέροντας την ανάγκη για ευρωπαϊκές παρεμβάσεις στήριξης σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων για τον πρωτογενή τομέα.

Κατά την άφιξή του, ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το πραγματικό κόστος παραγωγής για τους Ευρωπαίους γεωργούς, τονίζοντας ότι απαιτούνται αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να στηριχθεί συνολικά ο πρωτογενής τομέας σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις νέες μεγάλες εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, επισημαίνοντας ότι σε αυτό το νέο περιβάλλον πρέπει να υπάρξει ουσιαστική μέριμνα για τα προϊόντα με γεωγραφική ένδειξη και ονομασία προέλευσης. Όπως σημείωσε, το ζήτημα αυτό έχει ξεχωριστή σημασία για την Ελλάδα, η οποία διαθέτει 121 προϊόντα αυτής της κατηγορίας και χρειάζεται ισχυρές εγγυήσεις ώστε να προστατεύονται και να κατοχυρώνουν τη θέση τους στη διεθνή αγορά.

Ο Κώστας Τσιάρας στάθηκε επίσης στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, εστιάζοντας αυτή τη φορά στον κλάδο της αλιείας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα από τα βασικά ζητήματα της επόμενης περιόδου, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται συγκεκριμένος ευρωπαϊκός σχεδιασμός ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής αλιείας και να στηριχθούν ουσιαστικά οι αλιείς.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε μια σειρά ζητημάτων που πιέζουν πλέον σταθερά τον αγροτικό κόσμο, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τις νόσους των ζώων, οι οποίες εξακολουθούν να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα. Όπως τόνισε, η διαχείριση αυτών των προκλήσεων δεν μπορεί να γίνεται αποσπασματικά, αλλά χρειάζεται έναν κεντρικό σχεδιασμό που θα συνδέεται με τη νέα προγραμματική περίοδο και θα στοχεύει στην ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού πρωτογενούς τομέα.

