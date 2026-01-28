Τσιάρας για ευλογιά προβάτων: Στόχος το «κλείσιμο» της κρίσης το 2026 και ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου χωρίς εμβολιασμό

Με βασικό άξονα την αυστηροποίηση των μέτρων βιοασφάλειας και χωρίς εφαρμογή εμβολιασμού, η κυβέρνηση επιδιώκει να ολοκληρώσει έως το τέλος του 2026 την επιχειρησιακή διαχείριση της ευλογιάς των προβάτων και στη συνέχεια να περάσει στη φάση της ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου. Το πλαίσιο αυτό παρουσίασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στην ΕΡΤNEWS, περιγράφοντας ένα συνολικό σχέδιο που συνδέει την αντιμετώπιση της νόσου με τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Ο υπουργός χαρακτήρισε την ευλογιά των προβάτων «εθνικό ζήτημα» για τον κλάδο, σημειώνοντας ότι η χώρα βρίσκεται περίπου στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι την ίδια περίοδο, με παρόμοιο αριθμό κρουσμάτων, γεγονός που –κατά την εκτίμησή του– υποδηλώνει ότι η νόσος βρίσκεται σε ύφεση. Όπως τόνισε, το κρίσιμο στοίχημα είναι να ολοκληρωθεί εντός του 2026 η επιχειρησιακή φάση, ώστε να ενεργοποιηθεί άμεσα το σχέδιο ανασύστασης.

Στο πεδίο των μέτρων, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της βιοασφάλειας, με αξιοποίηση προσωπικού από τις Περιφέρειες και τις υπηρεσίες τους, αλλά και με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, βασική πηγή διασποράς της νόσου αποτελούν οι παράνομες μετακινήσεις ζώων, ανθρώπων και οχημάτων, γεγονός που καθιστά αναγκαία την εντατικοποίηση των ελέγχων και τον καλύτερο συντονισμό των αρμόδιων φορέων.

Για το ζήτημα του εμβολιασμού εμφανίστηκε κατηγορηματικός υπέρ της μη εφαρμογής του, εξηγώντας ότι ακόμη και στην περίπτωση εμβολιασμού δεν αποφεύγονται οι θανατώσεις ζώων. Επικαλέστηκε το ευρωπαϊκό πλαίσιο και την απουσία της μεθόδου DIVA, η οποία επιτρέπει τη διάκριση εμβολιασμένων από νοσούντα ζώα, γεγονός που οδηγεί σε υποχρεωτική θανάτωση ολόκληρων κοπαδιών. «Άρα, και πάλι δεν αποφεύγονται οι μαζικές θανατώσεις», σημείωσε.

Στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής, όπως ανέφερε, βρίσκεται πλέον η ανασύσταση και ο εκσυγχρονισμός της κτηνοτροφίας μέσω Σχεδίων Βελτίωσης, με στόχο τη μετάβαση από ένα επιδοτούμενο σε ένα παραγωγικό και βιώσιμο μοντέλο. «Με εθνικούς πόρους, με τα Σχέδια Βελτίωσης αλλά και με τη συνδρομή του τραπεζικού συστήματος, θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ανθεκτική κτηνοτροφία για τα επόμενα χρόνια», τόνισε.

Σχετικά με τις αποζημιώσεις, ο υπουργός υποστήριξε ότι οι κτηνοτρόφοι που έχασαν τα κοπάδια τους έχουν ήδη λάβει σημαντικές ενισχύσεις, ενώ έχει χορηγηθεί και αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος, μέτρο που θα επαναληφθεί εφόσον χρειαστεί. «Το κρίσιμο είναι πόσο γρήγορα θα μπούμε στη φάση της ανασύστασης, γιατί για τους κτηνοτρόφους αυτό σημαίνει ζωή», υπογράμμισε.

Τέλος, προανήγγειλε συνάντηση του πρωθυπουργού με κτηνοτρόφους τις επόμενες ημέρες, όπου αναμένεται να παρουσιαστεί το εθνικό σχέδιο για την κτηνοτροφία, τονίζοντας τη στρατηγική σημασία του κλάδου για την οικονομία και την προστιθέμενη αξία προϊόντων όπως η φέτα.

