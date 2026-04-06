Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν έγινε τίποτα παράνομο, θα είμαι κανονικά υποψήφιος στις εκλογές»

Σε μια αναλυτική τοποθέτηση σχετικά με την εμπλοκή του ονόματός του στη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σήμερα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρόσφατα παραιτηθείς υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, ο κ. Τσιάρας υποστήριξε σθεναρά τη νομιμότητα των ενεργειών του, τονίζοντας παράλληλα πως θα δώσει κανονικά το «παρών» ως υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, καθώς, όπως είπε, δεν τον βαραίνει κανένα συνειδησιακό πρόβλημα.

Ο πρώην υπουργός παρέθεσε συγκεκριμένα περιστατικά που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, εστιάζοντας σε μια υπόθεση που αφορούσε αγρότη της Καρδίτσας μετά τις καταστροφές της κακοκαιρίας «Ιανός».

Σύμφωνα με τον κ. Τσιάρα o αγρότης απευθύνθηκε στο γραφείο του φοβούμενος ότι θα χάσει την ενίσχυση για το «πρασίνισμα» (περιβαλλοντικό μέτρο της Ε.Ε.), επειδή λόγω των επιχωματώσεων από την πλημμύρα δεν φαινόταν η συνέχεια του αρδευτικού καναλιού στα αγροτεμάχιά του. Ο συνεργάτης του βουλευτή ήρθε σε επαφή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναζητώντας διοικητική λύση και όχι παράνομη παρέμβαση. Τελικά, ο αγρότης απομάκρυνε μόνος του τις επιχωματώσεις, ο έλεγχος έγινε κανονικά και η επιδότηση, ύψους περίπου 2.970 ευρώ, καταβλήθηκε νόμιμα.

Απαντώντας στις κατηγορίες περί παρεμβάσεων, ο κ. Τσιάρας ήταν κατηγορηματικός: «Δεν είναι ρουσφέτι η βοήθεια και η υπεράσπιση ενός αδύναμου πολίτη που δεν έχει πρόσβαση πουθενά και έχει υποστεί καταστροφή. Δεν ζήτησα ποτέ τίποτα παράνομο». Μάλιστα, πρόσθεσε πως ο ίδιος βρισκόταν σε «απόλυτη άγνοια» για τις λεπτομέρειες των διαλόγων τη στιγμή που λάμβαναν χώρα.

Πολιτικό μέλλον Κλείνοντας, ο κ. Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση αυτή δεν ανακόπτει την πολιτική του πορεία. «Βεβαίως και θα είμαι υποψήφιος. Δεν ανησυχώ για κανένα ζήτημα που αφορά τη νομιμότητα», δήλωσε, στέλνοντας μήνυμα ετοιμότητας για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

