Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν έγινε τίποτα παράνομο, θα είμαι κανονικά υποψήφιος στις εκλογές»

Ο Κώστας Τσιάρας απαντά για την εμπλοκή του στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν έγινε τίποτα παράνομο, θα είμαι κανονικά υποψήφιος στις εκλογές»
06 Απρ. 2026 9:38
Pelop News

Σε μια αναλυτική τοποθέτηση σχετικά με την εμπλοκή του ονόματός του στη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σήμερα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρόσφατα παραιτηθείς υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, ο κ. Τσιάρας υποστήριξε σθεναρά τη νομιμότητα των ενεργειών του, τονίζοντας παράλληλα πως θα δώσει κανονικά το «παρών» ως υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, καθώς, όπως είπε, δεν τον βαραίνει κανένα συνειδησιακό πρόβλημα.

Ο πρώην υπουργός παρέθεσε συγκεκριμένα περιστατικά που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, εστιάζοντας σε μια υπόθεση που αφορούσε αγρότη της Καρδίτσας μετά τις καταστροφές της κακοκαιρίας «Ιανός».

Σύμφωνα με τον κ. Τσιάρα o αγρότης απευθύνθηκε στο γραφείο του φοβούμενος ότι θα χάσει την ενίσχυση για το «πρασίνισμα» (περιβαλλοντικό μέτρο της Ε.Ε.), επειδή λόγω των επιχωματώσεων από την πλημμύρα δεν φαινόταν η συνέχεια του αρδευτικού καναλιού στα αγροτεμάχιά του. Ο συνεργάτης του βουλευτή ήρθε σε επαφή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναζητώντας διοικητική λύση και όχι παράνομη παρέμβαση. Τελικά, ο αγρότης απομάκρυνε μόνος του τις επιχωματώσεις, ο έλεγχος έγινε κανονικά και η επιδότηση, ύψους περίπου 2.970 ευρώ, καταβλήθηκε νόμιμα.

Απαντώντας στις κατηγορίες περί παρεμβάσεων, ο κ. Τσιάρας ήταν κατηγορηματικός: «Δεν είναι ρουσφέτι η βοήθεια και η υπεράσπιση ενός αδύναμου πολίτη που δεν έχει πρόσβαση πουθενά και έχει υποστεί καταστροφή. Δεν ζήτησα ποτέ τίποτα παράνομο». Μάλιστα, πρόσθεσε πως ο ίδιος βρισκόταν σε «απόλυτη άγνοια» για τις λεπτομέρειες των διαλόγων τη στιγμή που λάμβαναν χώρα.

Πολιτικό μέλλον Κλείνοντας, ο κ. Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση αυτή δεν ανακόπτει την πολιτική του πορεία. «Βεβαίως και θα είμαι υποψήφιος. Δεν ανησυχώ για κανένα ζήτημα που αφορά τη νομιμότητα», δήλωσε, στέλνοντας μήνυμα ετοιμότητας για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:28 Snik: Πατέρας για πρώτη φορά και αποκάλυψη για τον γάμο με τη Marta Aharonian
12:23 Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές με το βλέμμα σε πιθανή εκεχειρία στη Μέση Ανατολή
12:19 Τέμπη: Πατέρας θύματος απαντά για τα βίντεο και τις διαγραφές – «Δεν έχει σβηστεί τίποτα»
12:14 Στουρνάρας: Πολιτική σταθερότητα και μεταρρυθμίσεις η απάντηση στην αβεβαιότητα
12:07 Πάτρα: Νεκρός 38χρονος κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου
12:05 Χίος: Έκρηξη σε χώρο κατασκευής ρουκετών – Σε σοβαρή κατάσταση τέσσερις τραυματίες
12:00 Το «Σποτ» του Ζήση Ρούμπου έρχεται στην Πάτρα και βάζει το κοινό μέσα στην παράσταση
11:57 Οδοντωτός: τρία χρόνια αδράνειας, μία απόφαση φυγής και ένα ΤΕΕ που βγαίνει μπροστά και παίρνει την πλήρη ευθύνη
11:52 Καλαμάτα: Γιατρός κατέρρευσε στην εφημερία και οι Παθολογικές έβαλαν φρένο στις εισαγωγές
11:48 Θεσσαλονίκη: Έσπασαν το αυτοκίνητο της δικηγόρου των καταδικασμένων για το revenge porn της Τούνη
11:44 Αγρίνιο: Καρέ καρέ η αεροδιάσωση του 56χρονου ορειβάτη σε απόκρημνη πλαγιά ΒΙΝΤΕΟ
11:41 Πάτρα: Πασχαλινές επισκέψεις Πελετίδη αύριο σε ιδρύματα της πόλης
11:33 Ιράν και ΗΠΑ εξετάζουν σχέδιο δύο σταδίων για εκεχειρία και συνολική συμφωνία
11:29 Πένθος για τον Μανώλη Κεφαλογιάννη: Πέθανε η μητέρα του
11:26 Αιγιάλεια: Μέχρι τις 4 Μαΐου η επικύρωση αδειών για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ
11:21 Ηγουμενίτσα: Στο νοσοκομείο 30χρονη ανθυποπλοίαρχος μετά από πτώση σε πλοίο από την Πάτρα
11:19 Πάσχα με το βλέμμα στα αμνοερίφια: Σύσκεψη στο Μαξίμου για επάρκεια και τιμές
11:14 Σέρρες: Τηλεφώνημα για βόμβα στο γραφείο της Φωτεινής Αραμπατζή, δεν βρέθηκε μηχανισμός
11:07 Μήνυμα Μητσοτάκη με αιχμές, «καμπανάκι» και θεσμικές αλλαγές: Εισηγούμαι ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή για μετά τις εκλογές του 2027
11:00 Δυτική Ελλάδα: Στο μικροσκόπιο η διακίνηση ναρκωτικών σε ανηλίκους μετά τα νέα περιστατικά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
